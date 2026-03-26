COVID-19 мутира отново: Учени алармират за нов щам с над 70 генетични промени

Н ов вариант на COVID-19, който се разпространява в САЩ, е идентифициран и в Обединеното кралство, предупредиха здравните власти.

Щамът, известен като BA.3.2, е открит в назални тампони, взети от четирима американски пътници, и в клинични проби от петима пациенти в четири неидентифицирани щата. Той е намерен и в три проби от отпадъчни води от самолети и в 132 други проби, взети в повечето от 20 щата, което предполага, че обхватът му е далеч по-широк от това, което учените виждат в момента, съобщава The Independent.

Какво трябва да знаем за новия подвариант на COVID-19 - BA.2?

Американски учени също изразиха загриженост, че наличните в момента ваксини може да не предпазват от този вариант.

Щамът е засечен и в Обединеното кралство и в момента се наблюдава, според Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA).

Д-р Ник Мачин, консултант-вирусолог в UKHSA, заяви: „UKHSA постоянно наблюдава всички налични данни, свързани с нововъзникващите варианти на SARS-CoV-2 чрез нашите програми за наблюдение. Като част от нашата рутинна дейност, редовно провеждаме анализи на тежестта и откриваемостта на вируса“.

„BA.3.2 е определен като „вариант под наблюдение“ от Световната здравна организация и е открит в Обединеното кралство“.

СЗО и САЩ наблюдават нов вариант на COVID-19: Какво се знае за него

Вариантът е произлязъл от Омикрон и е засечен за първи път в Южна Африка през 2024 г. Щамът започна да се разпространява по-интензивно през септември 2025 г. и оттогава е докладван в 23 страни.

Омикрон беше открит за първи път в Ботсвана и се разпространи в Обединеното кралство през декември 2021 г. Вариантът предизвика тревожен ръст на случаите поради високата си степен на предаване, което оказа значителен натиск върху здравната система (NHS).

Новият щам е „генетично различен“ от другите линии на JN.1, които са циркулирали по-рано в САЩ, предупредиха изследователи в седмичния доклад на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

Действа ли ваксината и срещу новия щам на COVID-19

BA.3.2 носи приблизително 70 до 75 генетични промени в своя шипов протеин (spike protein) – частта от коронавируса, която му позволява да навлиза в човешките клетки. Това означава, че за вируса може да е по-лесно да се разпространява и да избягва имунната защита.

„Адаптираната към LP.8.1 иРНК ваксина за 2025–2026 г. демонстрира защита срещу преобладаващите в момента щамове JN.1, но има най-ниска неутрализация на антитела срещу BA.3.2 в лабораторно изследване на седем варианта, което потенциално засяга защитата, предоставена от ваксината“, казват изследователите.

Въпреки че е нов, в момента няма доказателства, че този щам на COVID-19 причинява по-тежко заболяване от предишните варианти на вируса, според UKHSA.

„В момента извършваме оценка на въздействието му върху работата на диагностичните тестове и ще издадем допълнителни насоки за лабораториите, ако е необходимо“, добави д-р Мачин.

„Към днешна дата няма доказателства, че този вариант е по-заразен или причинява по-тежко заболяване от други скорошни варианти“, добавя д-р Мачин.

Британските учени в момента не смятат, че вариантът е по-голяма заплаха от другите щамове.

„Можем да очакваме постоянна еволюция, която да улеснява предаването, но освен ако няма ръст на случаите в болниците, няма причина да предполагаме, че който и да е нов вариант е по-опасен“, заяви пред The Independent професор Иън Джоунс, вирусолог в университета в Рединг.

Той обясни, че решението за актуализиране на ваксина поради мутации вероятно ще бъде „повече търговско, отколкото научно решение“.

„Ако дадена компания почувства, че нейната ваксина губи пазарен дял поради липса на ефикасност, те ще я актуализират, но дотогава няма да реагират на всяка промяна, която се появи“, обясни той.

Проф. Джоунс подчерта, че населението вече има имунитет срещу COVID-19 и ваксината държи болестта „под контрол“, дори и да не предпазва от всички щамове. Той добави: „Мисля, че можем да приемем известно успокоение от факта, че системите за наблюдение са го уловили рано, но това вероятно е „просто поредният вариант“, който трябва да бъде отбелязан, но нищо повече за момента“.

Какво знаем за новия мутант на варианта Омикрон

Професор Пол Хънтър, епидемиолог в Университета на Източна Англия, каза, че се „съмнява“, че COVID-19 „някога ще изчезне“ и не е изненадан от новия вариант.

„Ще продължим да виждаме нови варианти на вируса, докато хората обитават планетата“, каза той пред The Independent.

Какво знаем за новия "стелт" вариант на COVID-19

„Въпросът е дали новият вариант представлява значително повишен риск за общественото здраве. Вероятно всеки нов вариант, който е способен да измести останалите, ще увеличи процента на заразяване, но това не означава, че непременно ще доведе до съществено допълнително бреме за здравеопазването“, казва проф.Хънтър.