"Човекът, който нарисува Украйна": Кой е Хеорхи Нарбут?

Х еорхи Нарбут е украински художник, положил визуалните основи на държавността преди повече от сто години. Именно той създава първата украинска валута, герба на Украинската народна република (УНР) и стил, който и до днес се разпознава в украинския дизайн. Защо Нарбут е наричан "човекът, който нарисува Украйна", и как неговото наследство живее и днес в съвременната гривна?

Той създаде Украйна чрез шрифтове, емблеми и банкноти

В началото на XX век, когато Украинската народна република се бори за независимост, Хеорхи Нарбут поема задача, която днес бихме нарекли "брандиране на държава".

Неговото творчество не е просто илюстрация или графика. Той придава визуална форма на украинската държава. Нарбут създава герба на УНР, пощенски марки, банкноти, дизайни за държавни документи и дори собствен шрифт.

In an hour, a discussion about Heorhii Narbut will begin. And here's a little thread about him.



Narbut was a great Ukrainian graphic artist, illustrator, author of the first Ukrainian state symbols (including banknotes and postage stamps).



This is his portrait#narbutxxi pic.twitter.com/xg8HDMDm72 — Shevchenko Scientific Society USA 🌻 (@ShevchenkoSoc) May 15, 2021

Дизайнер на украинските банкноти

През 1917–1918 г. Нарбут създава първите украински банкноти. Неговата банкнота от 100 карбованци е една от най-известните в историята на Украйна. Тя съчетава барокова пищност, национални орнаменти и дълбока символика. Стилът му е лесно разпознаваем: богато орнаментирана графика, хармония между текст и изображение, сила на линията.

Съвременните банкноти отразяват много от неговата естетика, и това не е случайно. Художниците на независима Украйна използват архивите на Нарбут при създаването на новите банкноти през 90-те години на ХХ век.

19 of February, we are celebrating the Day of the Ukrainian Coat of Arms. Here is a project of 🇺🇦 coat of arms made by artist and designer Heorhii Narbut in 1918 for (then) the Ukrainian People's Republic. He was one of the first who created contemporary symbols of 🇺🇦 state. pic.twitter.com/QIG1wR2PJi — Ukrainian Art History (@ukr_arthistory) February 19, 2023

Шрифт и стил на украинската идентичност

Нарбут създава и уникален украински шрифт, който комбинира латиница, кирилица и народна стилистика. Неговите азбуки се съхраняват в музеи, а шрифтовете му и днес се използват в съвременни проекти.

Неговото творчество е не само дизайн, но и манифест на украинската култура. Нарбут формира нова естетика, в която украинската традиция стои рамо до рамо с европейското модерно графично изкуство.

Heorhii Narbut. Graphic artist, illustrator, and author of the first Ukrainian banknotes and postage stamps. pic.twitter.com/G5z6XuK2HV — Artem Pohrebniak 🇺🇦 (@art_em_po) July 15, 2022

Историята на един художник, който не успя да направи още повече

Хеорхи Нарбут умира през 1920 г. на едва 35-годишна възраст. Но дори за краткия си живот той успява да създаде основата на всичко, което днес наричаме визуален образ на Украйна.

През живота си той не е само автор на първите украински банкноти и пощенски марки, но и основател на Украинската академия на изкуствата. Нарбут създава също така скици за военни униформи на украинската армия, опаковки и етикети за украински продукти, както и дизайни на карти за игра.

На 18 юли 1918 г. хетман Павло Скоропадски одобрява Малкия държавен печат, създаден от Нарбут.

Неговото влияние се усеща и днес - в новите визуални идентичности на държавни институции и логата на съвременни марки.