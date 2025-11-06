Свят

САЩ ще намалят въздушния трафик от петък, ако не бъде постигнато споразумение за бюджета

6 ноември 2025, 07:00
САЩ ще намалят въздушния трафик от петък, ако не бъде постигнато споразумение за бюджета
Източник: iStock photos/Getty images

САЩ може да намалят въздушния трафик с 10% от петък, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на правителствената криза, твърдят източници, предаде Ройтерс.

Американският министър на транспорта Шон Дъфи потвърди, че ще разпореди 10% намаление на планирания въздушен трафик в 40 големи летища, започващо от петък, освен ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на т. нар. "шътдаун".

След като Сенатът не успя да приеме плановете за финансиране: Правителството на САЩ спря работа

Спирането на дейността на федералните агенции на САЩ принуди 13 000 авиационни диспечери и 50 000 служители на Администрацията за транспортна сигурност да работят без заплата и затрудни десетки хиляди полети.

Заради продължаващия shutdown в САЩ: Ядрената агенция пусна служителите си в неплатен отпуск

Дъфи предупреди във вторник, че ако федералното правителство продължи да не работи още една седмица, това може да доведе до "масов хаос" и да го принуди да затвори част от националното въздушно пространство за въздушния трафик, което е драстична мярка, която може да обърка американската авиация.

Авиокомпаниите многократно призоваха за прекратяване на спирането на работата, позовавайки се на рискове за авиационната безопасност.

Източник: Пламен Йотински/БТА    
САЩ полети авиодиспечъри шътдаун
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Извънредно положение във Филипините, тайфунът

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

Колко ще са детските надбавки от догодина

Колко ще са детските надбавки от догодина

Кога малките кученца отварят очите си

Кога малките кученца отварят очите си

