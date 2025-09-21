Свят

Каква е причината за катастрофалния срив в мрежата на мобилен оператор в Австралия

Инцидентът е продължил около 13 часа – от 0:30 ч. местно време в четвъртък до 13:30 ч. същия ден

21 септември 2025, 17:27
Каква е причината за катастрофалния срив в мрежата на мобилен оператор в Австралия
В торият по големина доставчик на телекомуникационни услуги в Австралия – "Оптус" (Optus), обяви, че техническа повреда, предизвикана от отклонение от стандартните процедури при обновяване на мрежовата инфраструктура, е довела до сериозно прекъсване на услугите, включително достъпа до спешни телефонни номера, предаде Ройтерс.

Инцидентът е продължил около 13 часа – от 0:30 ч. местно време в четвъртък до 13:30 ч. същия ден. Според компанията проблемът е възникнал по време на обновяване на мрежовата защитна стена и е засегнал около 600 клиенти. Прекъсването обаче е оказало далеч по-сериозно въздействие, тъй като в този период австралийските служби за спешна помощ не са били достъпни чрез спешния телефонен номер, което е довело до смъртта на четирима души.

Главният изпълнителен директор на "Оптус" Стивън Рю заяви в изявление в неделя, че вътрешното разследване на компанията е установило неспазване на процедурите по време на обновяването. "Що се отнася до пълните технически подробности за прекъсването на работата на мрежата, ще трябва да изчакаме резултатите от разследването", посочи той.

Рю уточни, че петима клиенти са се опитали да сигнализират за проблема чрез контактния център на компанията, но техните оплаквания не са били ескалирани своевременно. "Това е очевидно неприемливо. Искам отново да подчертая колко съжалявам за много тъжната загуба на четирима души, които не са могли да получат достъп до спешните служби в момент на нужда", заяви изпълнителният директор.

По информация на полицията в Южна Австралия сред загиналите са осемседмично бебе и 68-годишна жена. Според полицията на Западна Австралия останалите жертви са мъже на 74 и 49 години.

В петък австралийското правителство обяви официално разследване на случая, като определи прекъсването като "неприемливо". Ден по-късно "Оптус" обяви, че ще сътрудничи напълно на разследващите органи.

Инцидентът се случва по-малко от година след като "Оптус" – собственост на "Сингапур Телекомюникейшънс" (Singapore Telecommunications) – беше глобена с 12 милиона австралийски долара (около 7,2 милиона евро) заради неспособност да осигури достъп до спешни услуги по време на друго прекъсване на мрежата през 2023 г.

Компанията бе подложена на силна критика и през 2022 г., когато кибератака компрометира личните данни на около 9,5 милиона австралийци.

След тези инциденти тогавашният главен изпълнителен директор Кели Байер Росмарин подаде оставка, а на нейно място поста пое Стивън Рю през ноември 2024 г.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
