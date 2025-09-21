Каква е причината за катастрофалния срив в мрежата на мобилен оператор в Австралия

В торият по големина доставчик на телекомуникационни услуги в Австралия – "Оптус" (Optus), обяви, че техническа повреда, предизвикана от отклонение от стандартните процедури при обновяване на мрежовата инфраструктура, е довела до сериозно прекъсване на услугите, включително достъпа до спешни телефонни номера, предаде Ройтерс.

Инцидентът е продължил около 13 часа – от 0:30 ч. местно време в четвъртък до 13:30 ч. същия ден. Според компанията проблемът е възникнал по време на обновяване на мрежовата защитна стена и е засегнал около 600 клиенти. Прекъсването обаче е оказало далеч по-сериозно въздействие, тъй като в този период австралийските служби за спешна помощ не са били достъпни чрез спешния телефонен номер, което е довело до смъртта на четирима души.

Главният изпълнителен директор на "Оптус" Стивън Рю заяви в изявление в неделя, че вътрешното разследване на компанията е установило неспазване на процедурите по време на обновяването. "Що се отнася до пълните технически подробности за прекъсването на работата на мрежата, ще трябва да изчакаме резултатите от разследването", посочи той.

Optus, Australia's second-largest telecom carrier, promised 'full cooperation' with investigators after an outage disrupted emergency-call services for 13 hours https://t.co/W6fiq3ku0c pic.twitter.com/snFIDdKhVa — Reuters (@Reuters) September 20, 2025

Рю уточни, че петима клиенти са се опитали да сигнализират за проблема чрез контактния център на компанията, но техните оплаквания не са били ескалирани своевременно. "Това е очевидно неприемливо. Искам отново да подчертая колко съжалявам за много тъжната загуба на четирима души, които не са могли да получат достъп до спешните служби в момент на нужда", заяви изпълнителният директор.

По информация на полицията в Южна Австралия сред загиналите са осемседмично бебе и 68-годишна жена. Според полицията на Западна Австралия останалите жертви са мъже на 74 и 49 години.

В петък австралийското правителство обяви официално разследване на случая, като определи прекъсването като "неприемливо". Ден по-късно "Оптус" обяви, че ще сътрудничи напълно на разследващите органи.

Optus was told twice that Triple-0 services were not working on Thursday morning as the telco said a failed upgrade caused the mass outage.

📌 FULL STORY: https://t.co/up7BZ9kepJ pic.twitter.com/uQrtIc544s — The Advertiser (@theTiser) September 21, 2025

Инцидентът се случва по-малко от година след като "Оптус" – собственост на "Сингапур Телекомюникейшънс" (Singapore Telecommunications) – беше глобена с 12 милиона австралийски долара (около 7,2 милиона евро) заради неспособност да осигури достъп до спешни услуги по време на друго прекъсване на мрежата през 2023 г.

Компанията бе подложена на силна критика и през 2022 г., когато кибератака компрометира личните данни на около 9,5 милиона австралийци.

След тези инциденти тогавашният главен изпълнителен директор Кели Байер Росмарин подаде оставка, а на нейно място поста пое Стивън Рю през ноември 2024 г.