Известна секс терапевтка почина на 96 години

Д -р Рут Уестхаймър, прочутата секс терапевтка, която направи революция в говоренето за секс и сексуалност, почина на 96-годишна възраст, потвърди нейният публицист Пиер Леху.

„Тя почина мирно, у дома, държейки ръцете на сина си и дъщеря си“, ни казва Леху.

Не беше обявена причина за смъртта, но New York Times съобщи, че тя е починала в дома си в Манхатън.

Уестхаймер, чието истинско име е Карола Рут Зайгел, е родена на 4 юни 1928 г. във Визенфелд, Германия.

На 10-годишна възраст тя е изпратена в Швейцария, за да избяга от Втората световна война. Тя е единствената оцеляла от семейството си, което загинало в Холокоста.

Като тийнейджърка Уестхаймър се премества в Палестина и се присъединява към израелската армия, където е обучена като снайперист,.

Тя се премества в Париж с първия си съпруг, израелски войник през 1950 г., и учи психология в Сорбоната. Тя и съпругът ѝ се разделят само пет години по-късно и Рут се премества в Америка с втория си съпруг, с когото сподели дъщеря си Мириам.

След раздялата с втория си съпруг, тя среща Манфред Уестхаймер и се омъжва за трети път. Двойката остава в брак в продължение на 36 години, докато той умира през 1997 г. от сърдечна недостатъчност. Те имат едно дете.

Рут получава докторска степен от Колумбийския университет и започва да преподава по сексуално образование в Lehman College в Бронкс.

През целия си живот Рут никога не се е застъпвала за рисковото сексуално поведение, но е насърчавала хората открито да обсъждат секса и сексуалността.

„Все още поддържам старомодни ценности“, казва тя през 2002 г. „Сексът е частно изкуство и личен въпрос. Но все пак това е тема, за която трябва да говорим."

Медийната кариера на Рут започва през 1980 г., когато тя започва да води радио програма, наречена „Sexually Speaking“ и до 1983 г. това е едно от най-високо оценените предавания в цялата страна, а до 1984 г. тя има собствена телевизионна програма, „The Dr. Ruth Show".

Нейният откровен и хумористичен начин на обръщане към секса я катапултира в поп културата и славата.

Тя също написа няколко бестселъра, включително „Sex for Dummies“, „All in a Lifetime“ и „Musically Speaking: A Life through Song“.

За 94-ия си рожден ден през 2022 г. Рут каза, че мисията ѝ е да помага на самотните хора, докато пандемията от COVID-19 продължава да бушува.

