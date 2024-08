"Бог е на моя страна": Скандалната боксьорка Имане Хелиф в откровено интервю (СНИМКИ)

С кандалната боксьорка Имане Хелиф даде първо интервю, откакто се изправи в двубой срещу Анджела Карини от Италия. Мачът в категория до 66 кг. при дамите продължи точно 46 секунди, след което италианката падна на ринга и се разплака от болка след понесени крошета. Това предаде Daily Mail.

Хелиф отправи предупреждение към своите критици, докато остро коментира тормоза след спорната си победа на Олимпийските игри в Париж.

Алжирската спортистка коментира и тестовете за пол. Тя ги опреди като "вредни за човешкото достойнство" по време на интервюто на арабски за SNTV.

“Изпращам послание към всички хора по света да спазват олимпийските принципи и Олимпийската харта, да се въздържат от тормоз над всички спортисти”, коментира Имане Хелиф.

Победите на Хелиф и боксьорката Лин Ю Тин от Тайван се превърнаха в една от най-коментираните истории от Игрите в Париж.

И двете боксьорки си осигуриха първите си олимпийски медали, въпреки че бяха щателно изследвани.

25-годишната говори за Хелиф натиска и болката от изпитанието.

“Два дни в седмицата поддържам връзка със семейството си. Надявам се, че не са били засегнати. Те се тревожат за мен. Дай Боже, тази криза да завърши със златен медал“, каза тя.

Появиха се твърдения на Международната боксова асоциация (МБА), които сочеха, че Келиф и Лин не са преминали успешно тестовете за пол на Световно първенство по бокс за жени през 2023 г.

Хелиф отказа да отговори на въпроса дали се е подлагала на други тестове освен допинг, като каза, че не иска да говори за това.

Тя изрази благодарност към Международния олимпийски комитет и неговия президент Томас Бах, че са застанали решително зад нея.

Тя разказа, че е чувствала огромна подкрепа по време на двубоите си.

“Предизвиквах аплодисменти, развяване на алжирски знамена, публиката скандираше името ми”, обяснява тя.

Тя ще се бие отново във вторник на полуфиналите при жените до 66 килограма.

Хелиф многократно даде да се разбере, че няма да позволи на обвинения да я възпрат от опита да спечели златен олимпийски медал.

“Не ме интересува мнението на никого. Дойдох тук, за да се състезавам за медал“, каза Хелиф ден след като победи Ана Лука Хамори от Унгария.

Хелиф казва, че е наясно с коментарите в социалните медии.

“Честно казано, не следя социалните медии“, каза тя.

Хелиф започна своето олимпийско предизвикателство миналия четвъртък с победа над Анджела Карини от Италия, която се отказа от двубоя след само 46 секунди. По-късно Карини каза, че съжалява за решението си и иска да се извини на Хелиф.

Необичайната ситуация предизвика коментари Доналд Тръмп, авторът на „Хари Потър“ Дж. К. Роулинг и други популярни личности.

МОК многократно обявяваше Хелиф и Лин за квалифицирани да участват в Олимпиадата и осъди стандартите за тестване и управлението на Международната боксова асоциация (ИБА), която беше напълно отстранена от Олимпиадата миналата година.

Хелиф коментира и победата си от мача в събота.

“Не можех да контролирам нервите си. След медийната лудост изпитвах радост, но и бях силно засегната. Всичко това накърнява човешкото достойнство”, каза Хелиф в интервюто.

Хелиф участваше в състезанията на ИБА в продължение на няколко години без проблеми, докато внезапно не беше отстранена от миналогодишното световно първенство. Доминираната от Русия организация - която е изправена пред години на сблъсъци с МОК - отказа да предостави информация за тестовете за пол.

Националната боксова федерация на Алжир все още е член на ИБА, съобщава Daily Mail.

Хелиф е от провинциален северозападен Алжир и е израснала, играейки футбол, докато не се е влюбила в бокса. Преодолявайки първоначалните възражения на баща си, тя пътува 10 километра с автобус, за да тренира в съседен град.

Хелиф е международна състезателка от шест години. По време на Олимпийските игри в Токио тя загуби от Кели Харингтън от Ирландия.

Следващият двубой на Хелиф в Париж е срещу Джанджаем Суванафенг от Тайланд. Ако Хелиф спечели отново, тя ще се бори за златен медал в петък.

“Скандалът засяга достойнството и честта на всяка жена и жена“, каза тя пред алжирски телевизионен оператор в неделя, след като победи Анна Лука Хамори.

“Арабското население ме познава от години. То ме е виждало да се боксирам в състезания на ИБА. Асоциацията ме третира несправедливо, но Бог е на моя страна“, коментира още тя.

