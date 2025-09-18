Свят

Израелската армия започва удари срещу Южен Ливан

Ливан призовава международната общност на помощ

18 септември 2025, 22:05
Израелската армия започва удари срещу Южен Ливан
Източник: БТА/AP

И зраелската армия призова в четвъртък жителите на различни райони на Южен Ливан да се евакуират преди предстоящите въздушни удари по цели на „Хизбула“. 

„Армията ще атакува военна инфраструктура, принадлежаща на терористичната „Хизбула“ в различни райони на Южен Ливан в близко бъдеще, в отговор на забранените ѝ опити да възстанови дейността си в региона“, написа в Х говорителят на военните полковник Авичай Адраее.

Военните публикуваха карти на четири сгради в три различни села в Южен Ливан, призовавайки жителите на сградите и съседните постройки да се евакуират „незабавно“ и „да стоят на поне 500 метра от тях“. 

Израел ще удари Южен Ливан въпреки примирието, подписано през ноември, което сложи край на повече от година военни действия и два месеца открита война с „Хизбула“. Израел също така поддържа войски на пет места в Южен Ливан, които счита за стратегически. 

Под натиск от САЩ, Бейрут нареди на ливанската армия да изготви план за разоръжаване на „Хизбула“ до края на годината. 

Лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха

Външният министър Юсеф Раги заяви пред AФП миналата седмица, че ливанската армия ще разоръжи напълно „Хизбула“ близо до границата в рамките на три месеца. 

В същото време ливанският премиер Наваф Салам призова за „максимален“ натиск върху Израел, за да спре атаките си срещу Ливан.

„Ливан призовава международната общност и по-специално страните, които спонсорираха споразумението за прекратяване на огъня, да окажат максимален натиск върху Израел незабавно да спре атаките си“, каза Салам по време на заседание на кабинета. 

Израел заплаши Европейския съюз с ответен отговор

Франция и САЩ са основните гаранти на ноемврийското прекратяване на огъня, което имаше за цел да сложи край на повече от година военни действия между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

Източник: БГНЕС    
Израел Ливан
