Израел с план за цивилно управление в Газа

Мирна администрация, която няма да включва израелци

14 август 2025, 22:58
Източник: AP/БТА

И зраелската заместник-министърка на външните работи Шарен Хаскел очерта днес план за цивилно управление в ивицата Газа след края на войната, предаде "Ройтерс".

Един от петте ключови принципа на израелското правителство за прекратяване на конфликта е тази палестинска територия да бъде управлявана от мирна администрация, която няма да включва израелци, каза Хаскел.

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Тя изброи и останалите принципи, които са освобождаване на заложниците, които остават в плен в Газа, пълна демилитаризация на ивицата, палестинското ислямистко движение "Хамас" да предаде оръжията, с които разполага, и Израел да запази общия контрол в областта на сигурността.

Протести в Израел срещу плановете на Нетаняху за Газа

Хаскел коментира въпроса на фона на продължаващите усилия за постигане на прекратяване на огъня в Газа. Конфликтът в ивицата не спира, като местните власти съобщиха за 89 убити палестинци при израелски удари вчера.

Източник: БТА, Николай Станоев, Елена Инджева    
Израел Газа
