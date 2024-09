Израелските сили поразиха множество цели в Южен Ливан, принадлежащи на "Хизбула"

И зраелски самолети и артилерия са поразили тази нощ множество цели в Южен Ливан, съобщиха израелските военни на фона на нарастващото напрежение след големият брой експлозии на комуникационни устройства, принадлежащи на членове на ливанското въоръжено движение "Хизбула", предаде Ройтерс.

Военните съобщиха, че въздушните удари са поразили цели на "Хизбула" в селищата Шихин, Тайбе, Блида, Мейс едж Джабал, Айтарун и Кфаркела в Южен Ливан, както и склад за оръжия на проиранската шиитска групировка в района на град Хиям.

Израелските медии съобщиха, че няколко израелски граждани са били ранени при обстрел с противотанкови ракети от територията на Ливан, но към този момент все още няма официално потвърждение.

Jets hit Hezbollah positions in south Lebanon after 40 rockets launched at Israelhttps://t.co/tRPOKxUtcu