Израел обяви, че ще воюва до край и разширява наземната операция в Ливан

„С всеки изминал ден ние допълнително отслабваме терористичния режим на Иран. Няма да му позволим нито на него, нито на неговите пълномощници да застрашават гражданите на Израел или съществуването на държавата Израел".

Това заяви на брифинг в неделя говорителят на израелските въоръжени сили бригаден генерал Ефи Дефрин.

Израел се подготвя за настъпление срещу "Хизбула"

Израелската армия се готви да разшири наземните си операции в Ливан срещу „Хизбула" още през идващата седмица, обявиха в неделя началникът на армията и военният говорител. Офанзивата е все още в началния си етап, предупреди началникът на армията генерал-лейтенант Еял Замир.

„Операцията срещу терористичната организация „Хизбула" тепърва е започнала... Това е продължителна операция", заяви Замир. „В момента се подготвяме да разширим целенасочените наземни операции и ударите съгласно организиран план", добави той.

Военният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин конкретизира, че разширяването ще започне през идващата седмица. „Ще разширим контрола си на земята и ще разширим маневрирането си, за да предотвратим директен огън срещу нашите общности" в Северна Израел, каза той.

Иран заплаши да унищожи петролните и газови съоръжения в Близкия изток

Изявленията дойдоха в момент, когато Израел удари нови цели в южен Ливан, включително ключов мост, което предизвика предупреждение от ливанския президент за възможна пълномащабна наземна инвазия. Замир отчете постигнатото досега: удари по над 2 000 цели, десетки складове за оръжие и неутрализирани стотици терористи. „Няма да спрем, докато заплахата не бъде отблъсната от границата", заяви той.

Ливан бе въвлечен в близкоизточния конфликт на 2 март, когато „Хизбула" започна ракетни обстрели срещу Израел в отговор на убийството на върховния ръководител на Иран аятолах Али Хаменей при израелско-американски удар.