Свят

Израел обяви, че ще воюва до край и разширява наземната операция в Ливан

Разширяването ще започне през идващата седмица

22 март 2026, 21:44
Източник: AP/БТА

„С всеки изминал ден ние допълнително отслабваме терористичния режим на Иран. Няма да му позволим нито на него, нито на неговите пълномощници да застрашават гражданите на Израел или съществуването на държавата Израел".

Това заяви на брифинг в неделя говорителят на израелските въоръжени сили бригаден генерал Ефи Дефрин.

Израел се подготвя за настъпление срещу "Хизбула"

Израелската армия се готви да разшири наземните си операции в Ливан срещу „Хизбула" още през идващата седмица, обявиха в неделя началникът на армията и военният говорител. Офанзивата е все още в началния си етап, предупреди началникът на армията генерал-лейтенант Еял Замир.

„Операцията срещу терористичната организация „Хизбула" тепърва е започнала... Това е продължителна операция", заяви Замир. „В момента се подготвяме да разширим целенасочените наземни операции и ударите съгласно организиран план", добави той.

Военният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин конкретизира, че разширяването ще започне през идващата седмица. „Ще разширим контрола си на земята и ще разширим маневрирането си, за да предотвратим директен огън срещу нашите общности" в Северна Израел, каза той.

Иран заплаши да унищожи петролните и газови съоръжения в Близкия изток

Изявленията дойдоха в момент, когато Израел удари нови цели в южен Ливан, включително ключов мост, което предизвика предупреждение от ливанския президент за възможна пълномащабна наземна инвазия. Замир отчете постигнатото досега: удари по над 2 000 цели, десетки складове за оръжие и неутрализирани стотици терористи. „Няма да спрем, докато заплахата не бъде отблъсната от границата", заяви той.

Ливан бе въвлечен в близкоизточния конфликт на 2 март, когато „Хизбула" започна ракетни обстрели срещу Израел в отговор на убийството на върховния ръководител на Иран аятолах Али Хаменей при израелско-американски удар.

Източник: БГНЕС    
Страшна катастрофа край Враца, има жертви

Страшна катастрофа край Враца, има жертви

Божидар Саръбоюков с бронз в скока на дължина на Световното в зала

Божидар Саръбоюков с бронз в скока на дължина на Световното в зала

Експлозия в Истанбул, две сгради се сринаха

Експлозия в Истанбул, две сгради се сринаха

Ескалация, Саудитска Арабия гони ирански дипломати

Ескалация, Саудитска Арабия гони ирански дипломати

335 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

335 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
Кога котките навлизат в пубертета 

Кога котките навлизат в пубертета 

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 1 ден
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 1 ден
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 1 ден
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 1 ден
Kрайната десница с провал на местните избори във Франция

Kрайната десница с провал на местните избори във Франция

Свят Преди 37 минути

Пълна победа на десните се очертава в Германия на изборите в Рейнланд-Пфалц

Пълна победа на десните се очертава в Германия на изборите в Рейнланд-Пфалц

Свят Преди 2 часа

Жена умря по време на полет, миризма на разложение и шок в самолета

Жена умря по време на полет, миризма на разложение и шок в самолета

Свят Преди 7 часа

Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси

Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси

Свят Преди 7 часа

Тир се обърна в канавката на магистрала "Тракия"

Тир се обърна в канавката на магистрала "Тракия"

България Преди 7 часа

Иран заплаши да унищожи петролните и газови съоръжения в Близкия изток

Иран заплаши да унищожи петролните и газови съоръжения в Близкия изток

Свят Преди 8 часа

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

България Преди 8 часа

Тръмп ще разположи агенти на ICE на летищата в САЩ

Тръмп ще разположи агенти на ICE на летищата в САЩ

Свят Преди 8 часа

10 години от атентатите на летището и метрото в Брюксел

10 години от атентатите на летището и метрото в Брюксел

Свят Преди 8 часа

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Свят Преди 9 часа

<p>Манипулирано видео на Хавиер Бардем заблуждава потребителите в социалните мрежи</p>

Фалшиво видео подвежда за превода на речта на Хавиер Бардем на "Оскарите"

България Преди 9 часа

Вероятно клипът е създаден с помощта на изкуствен интелект (ИИ), който позволява лесно манипулиране на аудио и видео

<p>САЩ ускоряват доставките на F-16V за Тайван</p>

Тайван ще получи изтребители F-16V още тази година

Свят Преди 10 часа

Доставките са част от сделка на стойност 8 милиарда долара със САЩ

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Свят Преди 10 часа

Пътнотранспортното произшествие е настъпило на кръстовището на ул. "Отец Паисий" и ул. "Августа Траяна"

"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

Свят Преди 10 часа

Тръмп открито приветства смъртта на Робърт Мълър, предизвиквайки нова вълна от критики

<p>С какви документи може да се гласува на изборите за&nbsp;парламент</p>

С какви документи може да се гласува на изборите за парламент на 19 април

Парламентарни избори Преди 11 часа

Ограниченията гарантират, че гласуването се извършва сигурно и че само регистрирани избиратели могат да упражнят правото си на глас

Русия е предотвратила украински опит за атака срещу Уфа

Русия е предотвратила украински опит за атака срещу Уфа

Свят Преди 12 часа

Украинските дронове са били свалени в близост до петролопреработвателните заводи на града

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
1

Къде се намира най-високият водопад в Родопите

sinoptik.bg
1

Баба Марта си отива с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Скандалът, който обикаля световните медии: Дъщерята на Жоржиньо разплакана след среща с Чапъл Роан

Edna.bg

Сексоложка обясни популярността на нов, необичаен фетиш

Edna.bg

Пълни резултати от 65-ата анкета „Футболист на годината", много интересни имена спечелиха точки

Gong.bg

Голям успех! Саръбоюков с бронз на световното първенство по лека атлетика

Gong.bg

За първи път от 16 години: Медал за България на Световно по лека атлетика

Nova.bg

ЕКСКЛУЗИВНО ПРЕД NOVA: Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Nova.bg