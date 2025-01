Арестуваха снахата за отровната коледна торта, убила трима

П олицията сензационно арестува снахата на жена, която изпече отровна коледна торта, в резултат на която трима нейни роднини починаха.

Жената е задържана по подозрение в убийство и опит за убийство.

Дейзе Моура е задържана от полицията в дома, който споделя със съпруга си Диего, на 39 г., син на Зели дос Анхос, на 61 г., която е направила традиционното празнично лакомство, убило двете ѝ сестри и племенницата ѝ.

Зели все още е в болница и се бори за живота си, а братята и сестрите ѝ и племенницата ѝ загинаха след трагедията, която се разигра на предколедното събиране в Торес близо до Порто Алегре в Южна Бразилия на 23 декември.

Разкриха подробности за коледната торта, убила 3 жени

В рамките на няколко часа след като се прибрали, Майда Бернис Флорес да Силва, на 58 г., Неуза Дениз Силва дос Анхос, на 65 г., и дъщерята на Неуза Татяна Силвия дос Сантос, на 43 г., били мъртви, а по-късно властите разкрили, че в телата им са открити следи от смъртоносен арсен.

Десетгодишният син на Татяна - Матеус, правнук на Зели, също е бил лекуван в болница и изписан едва в петък, а съпругът на Майда - Джеферсън, също е бил лекуван, но съпругът на Неуза - Жоао, не е ял никаква торта и не е бил засегнат.

След трагедията бе припомнено, че първият съпруг на Зели - 68-годишният Пауло Луис, е починал, след като е изял заразен банан, и че в рамките на разследването следващия четвъртък властите ще ексхумират тялото му от мястото му на последен покой.

Драматичният развой на ареста на Дейзе беше споделен ексклузивно за MailOnline от началника на полицията в Торес Маркус Винисиус Велосо, който заяви, че майката на едно дете е била арестувана в дома си в Нова Санта Рита късно в неделя.

Той заяви: „Жената е арестувана за тройно убийство и троен опит за убийство".

„Първоначално е била отведена в полицейския участък в Каноас, след това в полицейския участък в Торес, а сега е в женския затвор в града, но в момента не можем да кажем нищо друго", допълни той.

Три жени починаха след ядене на коледна торта

На 23 декември в крайбрежния имот на Пауло и Зели тя направила тортата, която занесла в апартамента на Майда за партито, а в къщата полицията е иззела съставки, включително сушени плодове и брашно, както и пестициди.

Миналата седмица полицията заяви, че „не знае за никакви спорове в семейството“, но остава отворена, докато чака резултатите от лабораторните тестове, които трябва да се върнат всеки ден, а предварителните доклади разкриват наличието на арсен в кръвта на жертвите.

Източници от разследването потвърдиха, че тялото на Пауло ще бъде ексхумирано следващия четвъртък за допълнителни анализи, тъй като такива не са били направени, след като лекарите в болницата в Торес решиха, че той е починал от хранително отравяне.

