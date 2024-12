Разкриха подробности за коледната торта, убила 3 жени

З ловещите шест думи, които една бразилка каза, след като гостите ѝ опитаха нейната отровна коледна торта, бяха разкрити.

Трима загинаха, а още трима членове на семейството се борят за живота си, след като консумирали от сладкиша по време на празниците. Те забелязали, че тя има „необичаен“ вкус, според полицейски доклади след започнало разследване на убийство.

Три жени починаха след ядене на коледна торта

Отровените, включително Зели дос Анхос, която изпича тортата, отхапали няколко хапки и открили, че тя има „пикантен“ вкус, по време на семейно следобедно кафе на 23 декември, съобщи началникът на гражданската полиция на Рио Гранде до Сул Маркос Велосо пред RBS.

60-годишната дос Анхос приготвя традиционния празничен сладкиш, известен като „Bolo do Natal“, но малко след като го опитали близките ѝ започват да се оплакват от вкуса му, преди всички да се разболеят.

След като гостите ѝ започнали да се оплакват, жената сложила ръка върху тортата и казала: „Никой няма да я яде повече“.

Сестрите на Дос Анхос - 65-годишната Неуза дос Анхос и Майда да Силва на 58 г., и дъщерята на Неуза - Татяна дос Сантос, 43 г., са отведени за лечение в болница Nossa Senhora dos Navegantes de Torres.

Дос Сантос издъхва вечерта на 23 декември, а да Силва почина в ранните часове на 24 декември, след като получават сърдечен арест.

Неуза издъхва вечерта на 24 декември - полицията определи смъртта ѝ като "шок след хранително отравяне".

Зели дос Анхос и 10-годишният внук на Неуза са в болница. Те са в стабилно състояние.

