Изключиха системите и убиха мъж в болница по погрешка, объркали семейството му

Е дин мъж умира, след като му е спряна животоподдържаща система, когато е погрешно идентифициран като негов съсед по легло в болница във Ванкувър, щата Вашингтон

Инцидентът става през лятото на 2021 г., според съдебни документи, цитирани от People.

Дейвид Уелс умира на 9 август 2021 г., според доклада на съдебния лекар на окръг Кларк. Той умира, след като семейството на съседа му по легло в болницата, Майкъл Билър, разрешава изключването на Билър от животоподдържащите системи на 8 август 2021 г. в медицинския център PeaceHealth Southwest във Ванкувър, щата Вашингтон.

Уелс, който е бил на 69 години, е пристигнал в медицинското заведение във Ванкувър с линейка на 8 август 2021 г., след като се е задавил с парче пържола, изпаднал е в безсъзнание и е спрял да диша. Уелс бил неправилно идентифициран като Билер и болницата се свързала със сестрата на Билер, Деби Даниелсън, за да реши дали пациентът в „мозъчна смърт“ ще остане на животоподдържаща система, казва Даниелсън пред KGW.

След като взема трудното решение да сложи край на живота на човека, когото смята за свой брат, тя го оплаква, пише некролог за вестника и организира погребението му. След това, на 14 август 2021 г., тя научила, че Билер е жив, когато ѝ се обадил.

„Казах: „Не може да си жив. Ти си мъртъв! “, спомня си Даниелсон за KGW.

Patient Dies After Hospital Misidentifies and Asks Wrong Family About Removing Life Support https://t.co/MaQhEKKBs6 — People (@people) January 15, 2025

Братята и сестрите съобщават за инцидента на властите. Освен това съдебният лекар на окръг Кларк (CCME) издирва тялото на Уелс и използва пръстови отпечатъци, за да потвърди, че той не е Билер. Скоро CCME уведомява сина на Уелс, Шон Уелс, според съдебните документи.

Според съдебните документи Шон е бил информиран, че има спешна медицинска помощ по отношение на баща му и че той е обявен за мъртъв. В исковата молба той твърди, че не е бил информиран за погрешното идентифициране на тялото на баща му от съдебния лекар, болницата или погребалното бюро.

Според съдебните документи Шон научава за погрешната идентификация едва в репортажа на KGW от 2023 г.

„Нямам думи колко зле са се справили с това. Никога няма да мога да си върна това решение“, казва Шон, според KGW.

След репортажа от 2023 г. Министерството на здравеопазването на Вашингтон разследва инцидента и установява множество нарушения. Болницата не е „разработила процес, който да гарантира, че персоналът е обучен да проверява идентификацията на пациентите“, „не е осигурила надзор на персонала, натоварен с проверката на идентификацията на пациентите“ и „не е разполагала с надежден метод за идентифициране на всеки пациент, който се явява за лечение“.

Нито едно от тези нарушения не е било санкционирано, тъй като според разследването болницата е въвела необходимите подобрения.

Шон, Билер и Даниелсон съдят болницата за небрежност и причиняване на тежък емоционален стрес, според Miami Herald . В отделен иск те съдят и CCME, линейката на American Medical Response и All County Cremation and Burial за небрежност, непозволено увреждане и причиняване на тежък емоционален стрес.

Болницата направи изявление пред PEOPLE: „Спешното отделение на PeaceHealth Southwest е едно от най-натоварените на Западното крайбрежие, като в него се лекуват 80 000 пациенти годишно. Нашият висококвалифициран здравен екип се стреми да предоставя качествени грижи в безопасна среда всеки ден“.

„Като се има предвид, че PeaceHealth е въвлечена в съдебен спор, за съжаление не можем да споделим повече факти за тази ситуация. Нашият непоколебим ангажимент да се грижим за нашата общност остава по-силен от всякога“, продължава изявлението.

Освен това говорителката на компанията Дебра Карнес заяви пред PEOPLE, че предполагаемият инцидент е станал в разгара на пандемията COVID-19.

„Всички ние живеехме в много различни, много несигурни времена и болниците бяха в центъра“, каза Карнес.

Представители на PeaceHealth Southwest Medical Center, American Medical Response Ambulance Service, Inc., CMEE, All County Cremation and Burial и адвокатите на ищците не отговориха веднага на молбата на PEOPLE за коментар във вторник.

