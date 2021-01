Издълбаха „Тръмп” на гърба на жив ламантин, полицията разследва

А мериканските власти започнаха разследване, след като беше открит ламантин с надпис „Тръмп” на гърба му.

Морският бозайник е забелязан в неделя в река Хомосаса във Флорида, като върху тялото му с големи букви е изписана фамилията на настоящия президент на САЩ.

Длъжностни лица заявиха пред агенция АП, че изглежда животното не е сериозно наранено и думата е издълбана с остър предмет върху растящите по кожата му полипи и водорасли.

Надписът обаче предизвика остра обществена реакция. Ламантините, наричани още „морски крави”, са защитени от американското законодателство и всеки, който е признат за виновен за тормоза им, е изправен пред до една година затвор и глоба от 50 000 долара.

Снимките на животното с надписа „Тръмп” бяха разпространени в социалните медии.

Разследването се ръководи от Американската служба за рибата и дивата природа.

Неправителствената организация „Център за биологично разнообразие” предлага 5000 долара за информация, водеща до осъждането на отговорните.

Ламантинът е голям, бавно движещ се бозайник, който се е превърнал в неофициален талисман за Флорида. В момента има около 6 300 морски крави в щата. Обикновено те се събират в по-топлите води през зимата, когато температурите спадат. Броят им обаче е намалял през последните години поради загуба на местообитания, цъфтежа на водорасли и удари от бързо движещи се лодки.

Бозайниците също са уязвими от нападения на хора, докато се събират в плитките води на местните реки и канали.

