Откриха 7-годишно дете, изчезнало по време на къмпинг с баба и дядо

7-годишно момиче е в безопасност, след като е изчезнало през нощта в къмпинг в щата Вашингтон.

Шелби Уолф е била на гости на баба си и дядо си, когато изчезнала от къмпинга в Lake Merwin Campers Hideaway в неделя, 11 август, около 20:30 ч. местно време, съобщават от шерифската служба на окръг Кларк.

Депутати и жители на района започнали да търсят Шелби, преди да бъде уведомен службата за търсене и спасяване на окръг Кларк за изчезването ѝ. Междувременно достъпът до къмпинга е бил затворен, съобщават властите.

Първите спасители и доброволци търсели цяла вечер и сутрин, преди местен рибар да чуе виковете на Шелби от стръмен участък на брега близо до къмпинг „Укритие“ на езерото Мервин и да се обади на 911, около 12 часа след изчезването ѝ.

След като властите я открили, транспортирали Шелби с лодка до пристанище, където се събира със семейството си, съобщава KGW-TV, филиал на NBC.

