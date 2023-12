Откриха във Франция момче, изчезнало преди 6 години в Испания

17-годишно английско момче от Олдъм, изчезнало в Испания през 2017 г., е намерено във Франция, съобщават властите, цитирани от ВВС.

Тийнейджърът, който се казва Алекс Бейти, е открит в град Ревел, източно от Тулуза, рано сутринта в сряда.

Преди шест години Алекс, тогава 11-годишен, е бил на почивка с майка си и дядо си, когато изчезва в Испания.

Източник от полицията съобщава пред ВВС, че Алекс е бил отведен в полицейския участък от загрижен шофьор.

