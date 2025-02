Южнокорейско летище конфискува близо 11 тона кимчи и забрани някои храни

С лужителите по сигурността, които конфискуват бутилки с вода, шишета с душ гел и бурканчета с кремове за лице, са често срещана гледка по летищните пунктове за проверка.

Но на международното летище Инчеон в Южна Корея сред забранените предмети, които се иззимат, се откроява още нещо: кимчи – традиционно ястие от осолени и ферментирали зеленчуци, която е неизменна част от корейската трапеза.

През миналата година служителите на летище Инчеон (ICN) са конфискували общо 10,7 тона от този основен хранителен продукт от пътници, нарушаващи забраната за течности в ръчния багаж, съобщават летищните власти.

Korean food lovers take note - no kimchi allowed on flights

