Южна Корея призна, че „масово изнася“ деца за осиновяване

П равителствата на Южна Корея са извършили многобройни нарушения на човешките права в продължение на десетилетия в противоречива програма, която e изпрати;a най-малко 170 000 деца и бебета в чужбина за осиновяване, установи забележително разследване.

В него се казва, че липсата на надзор от страна на правителството е позволила „масовия износ на деца“ от частни агенции, движени от печалба, и са открити примери за измами, фалшифицирани записи и принуда, пише Би Би Си (BBC).

От 50-те години на миналия век Южна Корея е изпратила повече деца в чужбина за осиновяване, отколкото всяка друга страна,

като повечето са изпратени в западни страни.

Оттогава Южна Корея предприе мерки за затягане на процесите си на осиновяване, но някои осиновени и техните биологични родители казват, че все още са преследвани от това, през което са преминали. Би Би Си разговаря с една жена, която твърди, че нейните осиновители „се грижеха по-добре за кучето, отколкото когато и да било за мен“.

„Това е срамна част от нашата история“, каза председателят на комисията Парк Сун Йонг на брифинг за пресата. „Докато много осиновени имаха късмета да израснат в любящи семейства, други претърпяха големи трудности и травми поради погрешни процеси на осиновяване. Дори днес много продължават да се изправят пред предизвикателства“, каза още той.

Докладът беше публикуван в сряда от независимата Комисия за истина и помирение след разследване, започнало през 2022 г. Оттогава 367 осиновени – всички от които са били изпратени в чужбина между 1964 и 1999 г. – са подали петиции, твърдящи измамни практики в процеса на тяхното осиновяване.

