Италианската армия ще охранява болница след нападения срещу медици

И талианската армия ще охранява медицинския персонал в болница в южния регион Калабрия от понеделник, след поредица от насилствени нападения срещу лекари и медицински сестри от разгневени пациенти и роднини в цяла Италия, съобщават местни медии.

Префектът Паоло Джовани Грико одобри план за засилване на службите за наблюдение, които вече се осъществяват от войници на чувствителни обекти в калабрийското градче Вибо Валентия, включително и на болницата, се казва в съобщенията.

Последните нападения срещу здравни работници бяха особено чести в Южна Италия, което накара националната гилдия на лекарите да поиска изпращането на армията, за да се гарантира безопасността на медицинския персонал.

Call for army to protect Italian hospital staff after spate of attacks

Patients and relatives turn on doctors and nurses, with 16,000 reports of physical and verbal assaults in 2023 alonehttps://t.co/couCFFxSLN