Италианска полиция иззе 21 фалшиви творби на Салвадор Дали

„Виждаме значително присъствие на фалшификати на пазара, особено в съвременното изкуство“

2 октомври 2025, 13:52
Източник: Getty Images

И талианската полиция за изкуство иззе във вторник 21 произведения от голяма изложба в Парма, посветена на творби на Салвадор Дали, по подозрение, че са фалшиво приписани на испанския сюрреалист. Изложбата, озаглавена „Дали, между изкуство и мит“, беше отворена само от няколко дни в Palazzo Tarasconi, когато полицията конфискува предполагаемите фалшификати, включително рисунки, гоблени и гравюри, предаде The Guardian. 

Съмненията относно тяхната автентичност възникнаха през януари, когато служители от римския отдел на Карабинерите за изкуство извършиха рутинна проверка на изложбата, докато тя беше изложена в Museo Storico della Fanteria. „По време на проверката, от вида, който обикновено правим в музеите, нещо ни се стори нередно“, заяви Диего Полио, старши офицер, ръководещ разследването, пред „Гардиън“. „Забелязахме, че са изложени само литографии, плакати и рисунки на Дали, заедно с няколко статуи и други обекти, но нямаше картини или нещо значимо. Беше трудно да разберем защо някой би организирал изложба с толкова малко ценни произведения.“

Отделът изрази подозренията си пред фондацията „Гала-Салвадор Дали“, базирана във Фигерас, Каталония, която разкри, че никога не е била контактувана от организаторите на изложбата. Полио каза: „Смятаме това за абсолютно странно, защото ако искаш да организираш изложба на произведения на художник, особено толкова важен, не можеш да не се свържеш с фондацията, която управлява колекцията.“

Полицията изпрати снимки на произведенията, за които се предполага, че са фалшиво приписани на Дали, починал през 1989 г., до фондацията, която се съгласи, че „нещо не се връзва“ и изпрати екип от експерти в Рим. „Те също заподозряха несъответствия, така че прокурорите в Рим дадоха заповед за изземване на 21-те произведения“, каза Полио. „Сега ще продължим с необходимите технически и научни изследвания, за да установим дали произведенията са автентични или не.“

Полио подчерта, че разследването е в начален етап и все още никой не е заподозрян в извършване на нарушение.

Италианската полиция за изкуство редовно се сблъсква със случаи на репродукции на произведения на световноизвестни художници, които се продават или излагат. „Виждаме значително присъствие на фалшификати на пазара, особено в съвременното изкуство“, каза Полио. „Това е глобален феномен.“

През февруари полицията в Рим откри тайна работилница, където се произвеждаха фалшификати на картини на Пабло Пикасо и Рембранд, преди да бъдат продавани онлайн. Откритието дойде няколко месеца след като италианската полиция разби европейска мрежа за фалшификации, заподозряна в производство на реплики на произведения на художници като Банкси, Пикасо, Анди Уорхол и Густав Климт.

Често фалшификатите излизат наяве едва когато бъдат изложени в известни музеи. „Много от тези, които стоят зад изложбите, действат добросъвестно“, каза Полио. „Въпреки това винаги трябва да бъдем внимателни – тези, които отговарят за научното кураторство, трябва винаги да извършват задълбочени проверки за автентичност, преди да изложат произведенията.“

Източник: The Guardian    
