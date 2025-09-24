Създадено за

Любопитно

Малта – средиземноморската перла, която крие повече истории и приключения, отколкото очакваш

Островът на рицарите, тайните заливи и залезите, които ще те оставят без думи

24 септември 2025, 10:13
Малта – средиземноморската перла, която крие повече истории и приключения, отколкото очакваш
Източник: Visit Malta

В секи пътешественик има своя начин да опознава света и да усеща в сърцето си местата, които посещава. Различният дъх спира при различни гледки – някои предпочитат да се наслаждават на лазурни брегове, други да покоряват каменисти върхове, а трети да затварят очи в музея и да вдишват от историята. Днес ви разказваме за Малта, която притежава всичко това и именно поради тази причина, тя не е просто дестинация, която ще искате да посетите, за да „отметнете“ от чек-листа си, а ще остане завинаги в сърцето ви.

Тук слънцето превръща каменните фасади в злато, тесните улички пазят ехото от вековете, а морето шепти легенди за рицари, търговци и смели мореплаватели. Това е дестинация, която не се гледа просто с очи – тя се изживява с всички сетива. Малта е малка по размери, но – както отбелязват и от Visit Malta – изненадва на всяка крачка със своето богатство.

Валета и Трите града – разходка из жив музей

Източник: Visit Malta

Когато се отправите към столицата Валета, първото усещане е, че попадате в музей под открито небе. Построен от рицарите на Ордена на св. Йоан, градът е под закрилата на ЮНЕСКО и на всяка крачка ще ви изненадва с барокови фасади, катедрали и малки дворчета, където времето сякаш е спряло. Задължителна спирка е катедралата „Сейнт Джон“, където се пази единствената подписана картина на Караваджо.

Оттам тръгнете към градините Upper Barrakka, които предлагат най-красивата гледка към Големия залив. Ако искате да усетите автентичния дух на острова, отделете време за малка лодка до Трите града – Сенглеа, Виториоза и Коспикуа. Те разказват своята история с тесни улички, рибарски лодки и крепости, които някога са защитавали Малта от нашественици. Там няма да усетите туристическата суматоха – всичко е по-спокойно близо до местния ритъм.

Мдина и Рабат – средновековен чар и тишина

След Валета е време да се отправите към сърцето на острова – Мдина, известна като „Градът на мълчанието“. Още с прекрачването на портите ще усетите защо носи това име: тишината тук има особена тежест, която прави разходката още по-вълнуваща. Тесните калдъръмени улички се вият между високи каменни стени, а зад всеки завой ви очаква нова гледка – скрита тераса, внушителна порта или балконче с цветя.

Източник: Visit Malta

Мдина е била столица на Малта до Средновековието и днес пази усещането за аристократична елегантност. Един от най-добрите моменти да я посетите е привечер, когато златната светлина на залеза обгръща града и му придава още повече магия.

Само на няколко крачки оттук е Рабат – градче, известно със своите катакомби и живия си дух. Това е мястото, където да спрете за кафе или да опитате местния специалитет пастици – хрупкаво печиво с пълнеж от рикота или грах. Рабат ще ви представи автентичната Малта – далеч от туристическия шум, но пълна с живот.

Гозо и Комино – естествената магия на архипелага

Източник: Visit Malta

Горещо ви препоръчваме да се качите на ферибота към Гозо – по-малката сестра на острова. Там времето тече по-бавно, хората са по-усмихнати, а пейзажите – по-диви. Гозо е дом на мегалитния храм Ggantija, по-стар от египетските пирамиди, и на спиращи дъха крайбрежни скали.

Любимо място за мнозина е Ramla Bay – плаж със златисто-червен пясък, който контрастира прекрасно със синьото море. Разположен в буйна долина, заобиколен от скалисти хълмове, този крайбрежен бисер е един от най-зашеметяващите плажове на Малта!

А между Малта и Гозо се намира малкото, но вълшебно Коминопрочуто със своята Blue Lagoon. Тюркоазената вода е толкова прозрачна, че лодките изглеждат сякаш плават във въздуха. Добре е да дойдете рано сутрин, преди да се струпат тълпите, и да се насладите на едно от най-красивите кътчета на Средиземноморието.

Преживявания с всички сетива

Източник: Visit Malta

Малта е от онези места, където програмата за деня може да започне с история и да завърши с адреналин. Любителите на гмуркането ще открият едни от най-добрите места в Европа – подводни пещери, тунели и дори потънали кораби. За тези, които предпочитат спокойствието, Dingli Cliffs предлагат спиращи дъха залези и гледка към безкрайното море.

Кулинарните изкушения също са важна част от пътешествието. Опитайте заешко, бавно готвено във вино, рибни специалитети, както и местните вина, които стават все по-популярни. Благоуханната разходка из някой от традиционните пазари ще ви омае с аромат на прясно изпечен хляб, маслини и домати, узрели под средиземноморското слънце.

Фиеста, музика и местен дух

Източник: Visit Malta

Малта определено обича да празнува. Почти всяко селище има своя festa – цветен фестивал в чест на светеца-покровител. Улиците се изпълват с музика, хората танцуват, а небето се озарява от фойерверки. Това е най-добрият момент да усетите колко жизнерадостен и гостоприемен е местният народ.

Ако искате да планирате пътуването си около такъв празник, разгледайте културния календар на Visit Malta – там ще откриете всички дати и събития, които превръщат острова в сцена под открито небе.

Защо Малта остава завинаги?

Източник: Visit Malta

Малта не е просто дестинация, тя е изживяване, което съчетава история, приключения, кулинарни открития и пълен релакс. Независимо дали разполагате с уикенд за бързо бягство или цяла седмица за по-дълга ваканция, островът ще ви предложи безброй причини да се влюбите в него.

Ако вече обмисляте своето пътуване, разгледайте сайта на Visit Malta, където ще откриете идеи за маршрути, практични съвети и вдъхновение за незабравимо приключение.

Едно е сигурно – веднъж стъпите ли тук, ще поискате да се върнете отново.

Последвайте ни

Създадено за

Наредиха евакуация на жители на столичния квартал

Наредиха евакуация на жители на столичния квартал "Хаджи Димитър", обитаващи блокове над строежа на метрото

„В килията до мен беше убиец“ – Борис Бекер разкри шокиращи истини за живота в британски затвор

„В килията до мен беше убиец“ – Борис Бекер разкри шокиращи истини за живота в британски затвор

Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата

Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата

Кенийски атлет, пленник в Украйна: „Ще умра, ако ме върнат в Русия“

Кенийски атлет, пленник в Украйна: „Ще умра, ако ме върнат в Русия“

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

pariteni.bg
10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
<p>"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news</p>
Ексклузивно

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

Преди 2 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

България Преди 21 минути

Инцидентът е станал в павелбанското село Александрово

С ветрове от 195 км/ч: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай

С ветрове от 195 км/ч: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай

Свят Преди 28 минути

Стихията отне живота на най-малко 14 души в Тайван и на 7 във Филипините

<p>Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг</p>

Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг

България Преди 58 минути

Видно е, че мнозинството изобщо не е стабилно, смята вицепрезидентът

Необичайният ранен симптом на новия вариант на COVID-19 „Стратус“

Необичайният ранен симптом на новия вариант на COVID-19 „Стратус“

Свят Преди 59 минути

Новият вариант „Стратус“ се разпространява бързо в Европа, разкриха необичаен ранен симптом, който лесно може да бъде пренебрегнат

Осъдиха жена в Нова Зеландия за убийството на двете ѝ деца и скриването на телата им в куфари

Осъдиха жена в Нова Зеландия за убийството на двете ѝ деца и скриването на телата им в куфари

Свят Преди 1 час

Срещу Ли бяха повдигнати обвинения за убийствата през юни 2018 г. на двете ѝ деца - 6-годишният Мину Джо и 8-годишната Юна Джо

<p>LBX е входната точка в света на Lexus (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

LBX е входната точка в света на Lexus (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

Има нужните фактори да успее на пазар, където други не можаха. За това роля трябва да изиграя този дизайн, много качествен интериор и ниският среден разход

<p>Кой&nbsp;спечели руската&nbsp;&quot;Евровизия&quot;</p>

Виетнам спечели руския "Интервижън" - геополитически и консервативен съперник на "Евровизия"

Свят Преди 1 час

Киев определи събитието като "инструмент на враждебна пропаганда"

Заради липса на кворум: Киселова прекрати заседанието на НС

Заради липса на кворум: Киселова прекрати заседанието на НС

България Преди 1 час

В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители

<p>Скандалът с Джими Кимъл струва на Disney над 6 милиарда долара</p>

Скандалът с Джими Кимъл струва на Disney над 6 милиарда долара

Свят Преди 1 час

Изчисления на Snopes показаха, че за една нощ пазарната капитализация на Disney е намаляла с 1,4 милиарда долара

АПИ обяви обществена поръчка за близо 1 милиард лева

АПИ обяви обществена поръчка за близо 1 милиард лева

България Преди 1 час

Тя е за избор на изпълнители за изработване, ремонт и възстановяване на ограничителни системи (мантинели) по републиканската пътна мрежа

Джими Кимъл: Никога не съм искал да се подигравам с убийството на Чарли Кърк

Джими Кимъл: Никога не съм искал да се подигравам с убийството на Чарли Кърк

Свят Преди 1 час

Той се завърна в ефир след почти едноседмично прекъсване

Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Свят Преди 1 час

Японският премиер заяви, че е "възмутен" от скорошни коментари на израелски официални лица

<p>Министър&nbsp;Георгиев: Това е&nbsp;е национален приоритет</p>

България е 47-ата държава в глобалната битка срещу насилието над деца

България Преди 1 час

Защитата на правата на децата е национален приоритет, заяви Георги Георгиев

БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита

БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита

България Преди 1 час

Служителят, който е преминал с превишена скорост по пътя, е санкциониран дисциплинарно

Демокрация зад решетките - европейски кметове защитават Имамоглу

Демокрация зад решетките - европейски кметове защитават Имамоглу

Свят Преди 2 часа

Имамоглу не е единственият обект на натиск - десетки опозиционни кметове в Турция бяха арестувани през последните месеци

Тръмп критикува европейските съюзници пред ООН: „Вашите държави отиват по дяволите“

Тръмп критикува европейските съюзници пред ООН: „Вашите държави отиват по дяволите“

Свят Преди 2 часа

Тръмп използва годишното си обръщение по външната политика, за да атакува чуждестранните си съюзници

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Заработи горската класна стая в село Смилян

sinoptik.bg
1

Набират средства за охрана на костенурките в с. Баня

sinoptik.bg

Мина от Big Brother, която си прави операции, заради изневерите. Какво ни казва това?

Edna.bg

Най-строго пазена тайна: Ето с какво е облечена принцеса Даяна в последния си земен път

Edna.bg

Винисиус с признание: Модрич ме научи да стрелям така, липсва ни

Gong.bg

Арне Слот с много остра критика заради червения картон на Екитике

Gong.bg

Наказаха служител на тол управлението, засечен да кара с превишена скорост

Nova.bg

Незабавна евакуация на жители на столичния квартал "Хаджи Димитър", те твърдят, че причината е заради строежа на метрото

Nova.bg