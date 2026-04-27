Иранският външен министър пристигна в Санкт Петербург за среща с Путин

Това е нов етап от дипломатическата му обиколка, свързана с войната в Близкия изток

27 април 2026, 07:25
Изображението е генерирано с изкуствен интелект   
Източник: AP/БТА

И ранският външен министър Абас Арагчи пристигна днес в Санкт Петербург, където трябва да се срещне с руския президент Владимир Путин. Това е нов етап от дипломатическата му обиколка, свързана с войната в Близкия изток, след провалената среща със САЩ в Исламабад, предаде АФП.

„Иранският министър на външните работи Абас Арагчи пристигна в Санкт Петербург, Русия, в понеделник сутринта, за да се срещне и разговаря с руския президент Владимир Путин“, съобщиха няколко ирански държавни медии.

По-рано Кремъл потвърди, че руският президент Владимир Путин ще приеме днес иранския външен министър Абас Арагчи, за да обсъдят конфликта в Близкия изток, съобщи ТАСС.

Арагчи отпътува вчера от Исламабад за Москва, съобщи министерството му.

Попитан от ТАСС за евентуална среща между Владимир Путин и Абас Арагчи в Русия, говорителят на руския президент Дмитрий Песков отговори: „Да“.

Според иранския посланик в Москва Казем Джалали Иран и Русия представляват „единен фронт“ срещу „световните хегемонистични сили“, които се противопоставят на държавите, стремящи се „към свят, свободен от едностранност и западна доминация“, предаде АФП.

По-рано, като се позова на Джалали, иранската новинарска агенция ИСНА съобщи, че иранският външен министър иска да обсъди с „руските представители най-новото състояние на преговорите“ със САЩ.

Източник: БТА/Любомир Мартинов    
