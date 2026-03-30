Иран екзекутира двама мъже, обвинени във връзки със забранената опозиция

И ранските власти екзекутираха двама мъже в понеделник, след като ги признаха за виновни в членство в забранена опозиционна група и опит за сваляне на ислямската република.

„След потвърждение и окончателно одобрение на присъдата от Върховния съд, Акбар Данешваркар и Мохамад Тагауи-Сангдехи бяха обесени тази сутрин“, съобщи сайтът „Мизан онлайн“ към съдебната власт.

Ужасът продължава: Екзекутираха още двама души в Иран

Двамата екзекутирани са били свързани с Организацията на народните муджахидини на Иран, известна още като Муджахидин-е Халк (MEK), която е в изгнание от 80-те години и е определена от Техеран като терористична организация.

Не е ясно кога са били арестувани или дали това се е случило през последните протести, но според „Мизан онлайн“ са участвали в „безредици и градски терористични действия“.

Иран екзекутира трима мъже, осъдени заради протестите

Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в „терористични актове“, действия, насочени към сваляне на ислямската република, и подкопаване на националната сигурност.

Протестите в Иран започнаха в края на декември заради нарастващите разходи за живот и впоследствие прераснаха в масови антиправителствени демонстрации в цялата страна, достигнали пик на 8 и 9 януари.

Властите твърдят, че първоначално мирните протести са се превърнали в „подстрекавани отвън безредици“, съпроводени с убийства и вандализъм.

Ужасът продължава: Втори публично екзекутиран в Иран (ВИДЕО)

По данни на Техеран над 3 000 души са загинали по време на размириците, включително служители на силите за сигурност и цивилни, като властите отдават насилието на „терористични действия“.

Американската организация „Агенция за новини на активистите за правата на човека“ (HRANA) съобщава за над 7000 жертви, повечето от които протестиращи, като предупреждава, че реалният брой може да е по-висок.