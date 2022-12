Ужасът продължава : Втори публично екзекутиран в Иран (ВИДЕО)

И ран съобщи днес, че е екзекутиран втори затворник, задържан по време на националните протести, които вече са насочени срещу теокрацията в страната, предаде Асошиейтед прес. По националната телевизия бяха излъчени кадри, за които се твърди, че показват как екзекутираният намушква смъртоносно мъж и след това бяга.

В Иран екзекутираха участник в протестите

Екзекуцията на Маджидреза Ранавард, извършена по-малко от месец след като той убил двама служители на реда, свидетелства за скоростта, с която Иран сега изпълнява смъртни присъди срещу задържани на демонстрациите, които правителството се надява да потуши.

Активисти предупреждават, че най-малко още дузина протестиращи са получили смъртни присъди на закрити процеси. От началото на демонстрациите в средата на септември са били убити поне 488 души, по данни на ирански правозащитници от групата „Хюман райтс активистс ин Иран“. Други 18 200 са били задържани от властите.

