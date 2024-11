Ирак ще легализира браковете с 9-годишни момичета

И рак е на път да намали законовата възраст за съгласие от 18 на девет години, което би позволило на мъжете да сключват брак с деца. Предложената законова промяна също така лишава жените от правото на развод, попечителство над деца и наследство.

Парламентът на Ирак, доминиран от коалиция от консервативни шиитски мюсюлмански партии, се готви да гласува поправка, която ще отмени "Закона за личния статус" на страната. Този закон, въведен през 1959 г., беше обявен за един от най-прогресивните в Близкия изток и предоставяше всеобхватни правила, управляващи семейните въпроси, независимо от религиозната принадлежност.

Iraq has lowered the age of consent to 9. Under Sharia law, every girl in this photo would be married by now. But we’re ’racist’ for criticising their paedophilic ideology? pic.twitter.com/CEM7oPWFin

Според управляващата коалиция тези промени се основават на стриктното тълкуване на ислямския закон и имат за цел да защитят младите момичета от "неморални връзки".

Второто четене на изменението на Закон 188 беше прието на 16 септември, като това не е първият опит на шиитските партии да променят закона. Подобни опити бяха направени през 2014 и 2017 г., но се провалиха, основно заради протестите на иракските жени. Сега обаче коалицията има стабилно парламентарно мнозинство и изглежда на ръба да прокара поправката, според д-р Ренад Мансур, старши научен сътрудник в Chatham House.

Предложената поправка е част от по-широк политически ход на шиитските ислямистки групи, които се опитват да консолидират властта си и да възстановят идеологическата си легитимност, според Мансур. Той подчерта, че акцентът върху религиозната страна е начин тези партии да възвърнат част от своята идеологическа подкрепа, която е намаляла през последните години.

Предложената промяна в закона може да бъде внесена за гласуване в парламента всеки момент. Според Сара Санбар от Human Rights Watch, това изменение не само ще подкопае, но изцяло ще унищожи правата на жените.

Iraq just lowered the age of consent to 9. When you all are done with your public victim larping I hope you reflect long enough to feel ashamed and embarrassed. It would do you some good. https://t.co/U6UHikIkz4 pic.twitter.com/VwIcnWJBED