Ужас в Тенерифе: Майка е в кома след трагичен инцидент заради ухапване от комар

М айка се бори за живота си, след като падна по стълбите на хотел и си удари главата. Ема Хики и нейният партньор Стивън Броъм заведоха двете си деца на почивка в Коста Адехе, Тенерифе, Испания, на 13 юни, която беше планирана за 12 дни. Само два дни преди края на пътуването, Ема се събуди с "наистина тежък случай на ухапвания от комари", затова отиде на лекар, където й бяха предписани инжекции.

Въпреки че се чувстваше зле през следващите дни, 42-годишната болногледачка "продължи почивката" в името на децата си. Но докато слиза по стълбището на хотела на път за аптека на 23 юни, Ема се оплака от замайване, преди внезапно да припадне и да падне с главата напред на бетонно стъпало. 44-годишният Стивън описва ситуацията като "ужасяваща", когато е видял партньорката си да се гърчи по бетонните стъпала след падането.

Ема веднага е откарана по спешност в болница. Компютърната томография разкрива, че тя е получила мозъчен кръвоизлив и фрактури на врата, след което е била поставена в изкуствена кома. Приятел на семейството е създал страница в GoFundMe, за да подкрепи Стивън и двете му деца, докато те остават блокирани в Тенерифе и чакат Ема да се възстанови. Стивън споделя, че може да мине "много дълго време", преди партньорката му да се оправи достатъчно, за да се върне у дома, и не е сигурен дали застраховката за пътуване ще покрие растящите медицински разходи.

