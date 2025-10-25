Японски турист загина при падане от Пантеона в Рим

69-годишен японски турист почина след падане от външната стена на Пантеона в Рим. Инцидентът се случи в петък вечерта, когато мъжът, седнал на ръба на стената и паднал от височина около седем метра в рова на древната забележителност, съобщи италианската информационна агенция Ansa, цитирана от The Guardian.

Japanese tourist falls to death at Pantheon in Italy https://t.co/qMUWf3jIwC — BBC News (World) (@BBCWorld) October 25, 2025

Спасителните екипи трябваше принудително да отворят порта на улица „Виа дела Паломбела“ пред Пантеона, за да достигнат до мъжа, който за съжаление беше обявен за мъртъв на място.

Римската полиция започна разследване на инцидента. Според информация в италианските медии от събота, мъжът е бил на посещение в Рим заедно с дъщеря си. Тя е съобщила на полицията, че баща ѝ е паднал, след като внезапно му е прилошало, което е довело до загуба на равновесие.

Външната стена на Пантеона често е място, където туристите си почиват по време на обиколките си из града.

Tourist dies after fall from iconic Rome monument https://t.co/Lj5SbVDLI2 pic.twitter.com/oGl6WfCss7 — The Independent (@Independent) October 25, 2025

Пантеонът, построен по времето на римския император Адриан и прочут с окулуса – отвора в огромния си купол, е сред най-посещаваните паметници в Италия. До 2023 г. входът за него беше безплатен, но след въвеждането на входна такса от 5 евро, предизвикала спорове сред посетителите, потокът от туристи не намаля. През 2024 г. над 4 милиона души са посетили обекта, а пред площад „Ротонда“ често се образуват дълги опашки.

След пандемията от коронавирус Рим отбелязва истински бум на туристи. През 2024 г. градът постави нов рекорд с 22,2 милиона посетители.