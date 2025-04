Художничката на "най-лошия" портрет на Тръмп твърди, че това може да сложи край на кариерата ѝ

Х удожничката, която стои зад портрета на Доналд Тръмп в Капитолия в щата Колорадо, казва, че кариерата ѝ може да виси на косъм, след като президентът я е опетнил в социалните медии, съобщи New York Post .

Картината на президента, нарисувана от Сара Бордман, висеше в сградата в Денвър в продължение на шест години, преди през януари Тръмп да я нарече „целенасочено изопачена“ и „наистина най-лошата“ в своята социална платформа Truth, което накара щатските законодатели да я свалят от стената.

Сега 41-годишната кариера на художника „е застрашена да не се възстанови“ от отзвука, заяви Бордман в изявление на уебсайта си в събота.

President Trump has launched a tirade against what he called a "purposefully distorted portrait" of himself in Colorado's state Capitol building, calling it "truly the worst" and demanding that it be taken down. pic.twitter.com/CAi4EbiZFn — Channel 4 News (@Channel4News) March 24, 2025

„През шестте години, в които портретът висеше в ротондата на сградата на Капитолия в щата Колорадо, получих изключително положителни отзиви и мнения“, каза Бордман и допълва:„След коментарите на президента Тръмп това се промени в най-лошия смисъл.“

Именно републиканците от Колорадо са събрали повече от 10 000 долара чрез сметка GoFundMe, за да поръчат маслената картина по време на първия мандат на Тръмп през 2019 г.

Who is Sarah Boardman? A Trump hater, obviously! https://t.co/fLdNw8sHUi — American Smasher (@smasher1241) March 24, 2025

Сега обаче президентът казва, че предпочита да няма никакъв портрет, а не творбата на Бордман, и я сравнява с намиращия се наблизо портрет на бившия президент Барак Обама, който според Тръмп „изглежда чудесно“.

Sarah Boardman painted Obama like a glowing god—smooth skin, dreamy eyes, tie screaming “Yes We Can!” But Trump? She turned him into a total snooze-fest. No orange glow, no wild hair, just a bland suit guy. Trump called it the “worst,” and I’m cackling—she made him look like a… pic.twitter.com/DUzzsEgAxU — PelosiAdvisor (@PLJAcorp) March 25, 2025

„Никой не харесва лошата си снимка или картина, но тази в Колорадо, поставена от губернатора, заедно с всички останали президенти, беше целенасочено изкривена до ниво, което дори аз, може би, никога не съм виждал преди“, пише Тръмп.

Бордман контрира в изявлението си: „Завърших портрета точно, без „целенасочено изкривяване“, политически пристрастия или какъвто и да е опит за окарикатуряване на обекта, действителен или предполагаем. Изпълних задачата съгласно договора си.“

🎨 Donald Trump has called for a portrait of himself to be taken down from the Colorado state capitol, lashing out at the artist for “truly the worst” attempt to capture his features.



Read more here ⬇️https://t.co/UliUfdmlNV pic.twitter.com/XNa3V1LfjH — The Telegraph (@Telegraph) March 24, 2025

Демократите от Колорадо, които ръководят законодателния орган, в крайна сметка се съгласиха да свалят картината по искане на местните републикански лидери.

Освен че упрекна Бордман, Тръмп порица демократичния губернатор Джаред Полис за това, че е позволил да бъде окачена предполагаемо жестоката творба, като написа: „Джаред трябва да се срамува от себе си!“

Спорът привлече поток от туристи, които искаха да зърнат произведението на изкуството, преди то да бъде прибрано на съхранение.

„Честно казано, той изглежда малко пухкав“, каза за портрета избирателят на Тръмп Арон Хау. „[Но той] е по-добър, отколкото бих могъл да направя аз.“