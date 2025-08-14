Свят

Химическо замърсяване в болница в Лондон, 150 души са евакуирани

Евакуирани са били хората от мазето и партерния етаж на болницата

14 август 2025, 14:33
Химическо замърсяване в болница в Лондон, 150 души са евакуирани
Източник: iStock

О коло 150 души бяха евакуирани от голяма лондонска болница след сигнали за химическо замърсяване, предаде ДПА.

Пожарникарите в британската столица са получили първия сигнал тази сутрин в 8:49 ч. (10:49 българско време) от болница „Гайс“ в Съдарк, като екипите са провели операции за проветряване на сградата.

Евакуирани са били хората от мазето и партерния етаж на болницата.

Лондонската пожарна служба коментира случилото в изявление, в което пише, че „на място са изпратени две пожарни коли, два пожарни спасителни екипа, команден екип и специалисти по опасни материали“.

„Екипите провеждат операции по проветряване на сградата“, пише още в текста, както и, че „около 150 души са евакуирани от мазето и партерния етаж на болницата от пожарникари и персонал на болницата“.

„Гайс“ е голям медицински център, разполагащ с 400 легла. Болницата е специализирана в лечение на рак, бъбречни заболявания, урология, стоматология, УНГ и ортопедия, посочва ДПА.

Източник: БТА, Петя Димитрова    
Евакуация Болница Гайс Лондон Химическо замърсяване Пожарникари Инцидент Опасни материали Съдарк Проветряване Извънредна ситуация
Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп

Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп

Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Последните думи на великите - какво казаха преди смъртта

Последните думи на великите - какво казаха преди смъртта

Мистерията с мъртвата дизайнерка се заплита

Мистерията с мъртвата дизайнерка се заплита

Цените на имотите не се забавят: Кои са причините?

Цените на имотите не се забавят: Кои са причините?

Спадащите печалби карат Porsche да погледне към военната индустрия

Спадащите печалби карат Porsche да погледне към военната индустрия

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 20 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 17 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 17 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 17 часа

Всичко от днес

