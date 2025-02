Хеликоптер се разби в Италия, трима са загинали (ВИДЕО/СНИМКИ)

Т рима души загинаха, след като хеликоптер се разби в италианската провинция Парма. Сред загиналите е 41-годишният Лоренцо Ровагнати - главен изпълнителен директор на голяма компания за производство на сушено месо, предаде АНСА.

Катастрофата е станала в района на имението на замъка Кастел Гелфо, което е собственост на семейството на индустриалците, произвеждащи сушено месо. Смята се, че другите двама загинали са пилотите, управлявали хеликоптера. Разследванията за възстановяване на причините за произшествието се координират от прокуратурата на Парма.

Националната агенция за безопасност на полетите също е започнала разследване за установяване на причините за произшествието и през следващите няколко часа ще изпрати инспектор на мястото, който ще координира действията си с разследващите.

От следобеда в района е имало гъста мъгла, която заедно с тъмнината може да е една от причините за трагедията. Според първата събрана информация хеликоптерът е излитал и вероятно след неуспешен опит да набере височина се е опитал да се върне на земята.

