Хеликоптер на Националната гвардия се разби в Алабама, има загинали

А мерикански хеликоптер "Блек Хоук" от Националната гвардия на Тенеси се е разбил по време на тренировъчен полет в Алабама, като двама души на борда са загинали, предаде SkyNews.

The aircraft came down near a busy road in Alabama. "We have no survivors," said investigator Brent Patterson. "We have a crime scene here. We have it taped off" https://t.co/OGlL1ci4zw

На мястото на инцидента са пристигнали полицаи от пътния патрул на Агенцията за правоприлагане на Алабама, както и заместници от местния шерифски офис.

"Блек Хоук" се използва от въоръжените сили по света от десетилетия и се счита за надежден и адаптивен хеликоптер

Той може да превозва до 12 военнослужещи и САЩ експлоатират повече от 2000 от тях.

This was in my town of Harvest, AL. (it's near Huntsville) It was a black hawk helicopter and there were no survivors. The helicopter was pretty of Tennessee National Guard. My question is what was the Tennessee national guard doing in Alabama....??? pic.twitter.com/uAV8AlZHca