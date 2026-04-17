Гняв в Португалия: Хиляди на протест срещу закон за по-лесни уволнения

Х иляди хора протестираха в Лисабон срещу планираната реформа на трудовото законодателство в Португалия, която би улеснила уволненията и би въвела по-гъвкаво работно време.

Консервативното правителство на малцинството на премиера Луис Монтенегро от месеци се опитва без успех да постигне компромис по реформата между работодателските организации и синдикатите.

Ако преговорите не дадат резултат „в следващите няколко дни“, правителството ще внесе законопроекта за гласуване в парламента, заяви на 16 април министърът на труда Мария до Росарио Палма Рамальо.

За да бъде приет законът, ще е необходима подкрепата или на лявата социалистическа опозиция, или на крайнодясната партия „Чега“, но и двете остро критикуваха мерките, когато бяха представени миналата година, предаде АФП.

Законопроектът включва и разширяване на условията, при които стачките трябва да бъдат ограничавани, за да може да продължи „минималното обслужване“ в различни сектори.

Синдикатите, които се опитват да блокират реформата, организираха обща стачка през декември, първата от дванадесет години насам.

Витор Паулос, 62-годишен шофьор, участвал в протеста, нарече реформата „заплаха за работните места и правото на стачка“.

Фернанда Жорже, 55-годишна общинска служителка, заяви: „С нарастващите разходи за живот правителството отнема основни права от хора, които и без това едва свързват двата края със заплатата си“.