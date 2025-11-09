Германия отбеляза 36 години от падането на Берлинската стена

Свят

Берлинската стена разделя Берлин - на столицата на Германската демократична република Берлин и на град Западен Берлин от Федерална република Германия, в продължение на 29 години

9 ноември 2025, 19:04
Г ерманската столица Берлин - разделеният някога град, превърнал се в символ на Студената война - отбеляза днес 36-ата годишнина от падането на Берлинската стена с възпоменателна церемония на "Бернауер щрасе" - улицата, пресечена едно време от издигнатата през 1961 г. стена, предаде ДПА.

"Смели граждани събориха Берлинската стена в копнежа си за свобода и единство", заяви кметът на столицата Кай Вегнер на днешната церемония.

Аксел Клаусмайер, директор на фондацията "Берлинската сцена", заяви на свой ред, че "споменът за събитията през есента на 1989 година ни задължава да поемем отговорност".

На мемориала на Берлинската стена, представляващ участък от едновремешната разделителна бариера, днес хора бяха поставили рози между каменните блокове. Там Клаусмайер каза, че споменът за стената, разделяла едно време градът и  Германия на две, задължава днес хората да проявяват търпимост, да защитават демокрацията, свободата и човешките права и да насърчават мечтата за мирно съществуване, отбелязва ДПА.

Берлинската стена разделя Берлин - на столицата на Германската демократична република Берлин и на град Западен Берлин от Федерална република Германия, в продължение на 29 години. През есента на 1989 г. масови протести поставиха правителството на ГДР под такъв натиск, че на 9 ноември то отвори граничните пунктове за свободно преминаване. Десетки хиляди души преминаха от Източен в Западен Берлин през въпросната нощ. С падането на Берлинската стена падна и границата между ГДР и ФРГ.

Сега столицата отбелязва за първи път годишнината от падането на стената с Берлинска седмица на свободата, пише ДПА. Програмата на форума включва 130 конференции, културни събития и разговори със свидетели на събитията от 1989 г. Берлинската седмица на свободата се провежда на 80 места в германската столица до 15 ноември.

На откриващото събитие, наречено Световен конгрес на свободата, присъстваха около 200 дисиденти от над 50 автократични държави. Кметът Вегнер заяви във встъпителната си реч, че историята на Берлин е показала, че желанието за свобода и демокрация не може да бъде потиснато.

