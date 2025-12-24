България

Експерти предупреждават: Kоледните лампички крият сериозен риск от пожар

Повечето от търговците и огромна част от домакините украсяват за предстоящите празници месец по-рано

24 декември 2025, 07:23
Експерти предупреждават: Kоледните лампички крият сериозен риск от пожар
Източник: iStock

П овечето от търговците и огромна част от домакините украсяват за предстоящите празници месец по-рано. Нормално е да се насладим на онзи гъдел от предстоящите топли и уютни вечери с цветни светлинки и да ги вкараме в дома си, колкото се може по-рано, съобщи "Фокус".

 Според експерти, има реална опасност от пожари, ако коледните лампички се оставят включени без надзор. Най-честите рискове са свързани с нискокачествени кабели, остарели светлини и некачествени продукти, които могат да прегреят или да дадат на късо.

Ето няколко съвета, които може да използвате:

– Изключвай лампичките, когато не си вкъщи или през нощта. Дори качествените продукти могат да представляват риск при дълго непрекъснато използване.

– Използвай само сертифицирани продукти. Винаги проверявай дали лампичките имат маркировка за безопасност и отговарят на стандартите. Избягвай прекалено евтини или несертифицирани продукти.

– Проверявай състоянието на украсата. Ако използваш стари лампички, увери се, че кабелите не са протрити или оголени. Също така избягвай лампички с тънки кабели, защото те са по-податливи на повреди​.

– Използвай удължители с предпазител. Това намалява риска от претоварване на електрическата мрежа.

– Дръж лампичките далеч от запалими предмети. Избягвай контакт на светлините с материали като хартия, тъкани и сухи клони на елхата.

Тези предпазни мерки ще ти помогнат да се насладиш на празничното настроение без излишни тревоги, защото според проучвания, 30% от празничните пожари в домовете са причинени от осветителни украси.

Източник: "Фокус"    
