Дизайнерката Кели Уиърстлър разкри най-добрите съвети за подаръци

Ако талантите за подаряване бяха класирани по професия, интериорните дизайнери вероятно щяха да оглавят списъка

24 декември 2025, 07:22
Източник: iStock

А ко талантите за подаряване бяха класирани по професия, интериорните дизайнери вероятно щяха да оглавят списъка - в края на краищата, курирането на обмислени предмети, които да отговарят на целта или вкуса на клиента, е едно от нещата, които правят, пише CNN.

За известната калифорнийска дизайнерка Кели Уиърстлър любопитството винаги е било водещо в проектите, по които работи. „Става въпрос за откриването на онова ново нещо, което наистина ме трогва и ме кара да се влюбя в него“, обясни тя по време на видеообаждане.

Уиърстлър започва бизнеса си през 1999 г. и нейните отличия често се повтарят. Тя се прославя със смелия си стил, който описва като „стара душа, нов дух“. Ранните ѝ проекти – включително преобразяването на историческия хотел „Авалон“ в Бевърли Хилс – ѝ помагат да изгради звезден списък с клиенти, който днес включва личности като Гуен Стефани и Камерън Диас.

Нейното едноименно студио е докоснало почти всеки аспект на дизайна. Тя е вдъхнала живот на мечтани ресторанти и коктейл барове, наслоени с текстура и цвят; създаде собствена линия мебели и осветителни тела; и си партнира с редица сътрудници, включително модния дизайнер Ула Джонсън за нейния земен бутик в Лос Анджелис и любимите в индустрията доставчици на бои Farrow & Ball. Днес тя има около 2,2 милиона последователи в Instagram и 33 000 абонати на Wearstlerworld, нейния Substack, където споделя вдъхновение, размисли и съвети.

Съвсем наскоро тя стартира Side Hustle, гъвкава галерийна концепция, пренесена от белия куб в къщата ѝ край басейна (буквално), в която тя възлага на художници, работещи в сферата на скулптурата, дизайна, пърформанса, звука и дори ароматите, за да създават колекционерски проекти. Идеята се ражда от всички уникални артистични обекти, които е поръчвала през годините за своите клиенти по интериорен дизайн.

„Виждахме, че всички тези ексклузивни произведения са толкова желани, И затова винаги съм искала галерия, която да е изцяло платформа за свободен дух“, обясни тя. 

Тя вярва, че изкуството е „специален и запомнящ се“ подарък, независимо дали е малка керамична чинийка или принт от начинаещ фотограф. Но също толкова важно е колко е съобразен подаръкът с вкусовете и нуждите на човека (тя никога не иска подаръкът да се превърне в безпорядък, каза тя) и как е подарен.

„Винаги мисля за подаръка и как е опакован“, каза тя. „Цялото преживяване за мен е да получа подарък и да видя нещо толкова красиво и наистина замислено писмо, придружено с подаръка.“ По-долу тя разкрива своите тайни за подаряване.

Кой е най-хубавият подарък, който някога сте получавали?

Кели Уиърстлър: Съпругът ми ми подари това колие, което нося всеки ден. Получих го за празниците миналата година. И е нещо персонализирано – има инициалите на тримата ми синове, съпруга ми и моите инициали, и има тази малка звездичка по средата. Нося го всеки ден и е моят талисман за късмет. Пази мен и семейството ми близо.

Кой е най-хубавият подарък, който някога сте правили?

Кели Уиърстлър: В Европа има една керамична художничка, а името на компанията ѝ се казва „The English Boys“. Тя прави наистина невероятна ръчно рисувана керамика. Няколко пъти съм подарявала комплект с чайник, чаши, чинийки и чинийки. Това е чудесен малък ансамбъл за десерт или малки хапки. След това я карам да напише името на всеки член на семейството върху него и всички наистина харесват това.

За кого е най-трудният човек от вашето семейство или приятелски кръг да купите?

Кели Уиърстлър: О, боже мой, съпругът ми.

Какво го прави толкова предизвикателно?

Кели Уиърстлър: Той е семпъл. Обича упражненията и тренировките, така че знам, че трябва да му дам всичко, което се вписва в тази рамка. Но определено е много взискателен.

Как подхождате към подаряването на подарък на някого, когото не познавате много добре?

Кели Уиърстлър: Обичам да подарявам одеяла – и всъщност създадохме някои наистина хубави, луксозни одеяла. Това е нещо, което всички обичат и казват: „Това одеяло, което ми даде, все още го използваме и се гушкаме с него, а и го нося със себе си.“

Какъв е страхотен подарък, който не струва нищо?

Кели Уиърстлър: Картичка. Семейството ни прави сами картички и това е нещо, което винаги сме правили, а сега и момчетата ми го правят. Винаги, когато има празник, всички правим картичките и пликовете, в които ги слагаме. Толкова е замислено и мило, а това само по себе си е подарък.

Имате ли някакви традиции или ритуали около празниците?

Кели Уиърстлър: Винаги правя празнично парти с всичките си приятелки. Правим го две или три седмици преди Коледа. Няколко от приятелките ми са наистина добри готвачи и затова те приготвят храната. Това е толкова хубаво време да се замислим за годината и нещата, които искаме да правим през следващата. Това е наистина специален момент.

Ако празнувате с любими хора около маса, кои са най-важните компоненти на тържеството?

Кели Уиърстлър: Честно казано, най-важната част от всяко празненство около маса е всичко да говори на един и същи език. Никога не става въпрос само за храната, цветята или бутилката вино – това е пълноценно, мултисензорно преживяване. Менюто, аранжировката на масата, осветлението, плейлистата, всички те трябва да са в диалог помежду си. По същество разказвате история и всеки елемент е герой, който подкрепя разказа.

Източник: CNN    
