Тайната на идеално меките медени джинджифилови бисквитки – лесна празнична рецепта

М едените джинджифилови бисквитки са перфектният избор за уютни зимни вечери, семейни събирания и печене с деца. Те се получават меки в средата, крехки и изключително ароматни, приготвени от достъпни съставки и без необходимост от сложни кулинарни техники.
Споделяме ви лесна и изпитана рецепта за зимни бисквитки, които се приготвят бързо и винаги се получават.
Необходими съставки:
- 100 г захар
- 170 г мед
- 1 супена лъжица подправки (канела, джинджифил, кардамон, индийско орехче)
- 1,5 чаени лъжички сода бикарбонат
- 130 г меко масло
- 1 яйце
- около 450 г брашно
Начин на приготвяне:
- В тенджера смесете захарта, меда и подправките. Загрейте на умерен огън, като разбърквате непрекъснато, докато захарта се разтвори напълно. Важно е сместа да не завира. Свалете от котлона, добавете содата бикарбонат и разбъркайте бързо – сместа ще започне да се пени.
- Добавете мекото масло и яйцето, като разбивате с тел, докато получите гладка и хомогенна смес. Постепенно започнете да добавяте брашното, като замесвате меко и еластично тесто. То трябва да остане леко лепкаво, а не твърдо.
- Увийте тестото в стреч фолио и го оставете да се охлади в хладилник за около 30 минути. След това го разточете на кора с дебелина приблизително 5 мм. По време на печенето бисквитките ще се надигнат добре. Изрежете формички по желание.
- Подредете бисквитките в тава и печете в предварително загрята фурна на 180°C (356°F) за 10–12 минути, докато придобият лек златист цвят. Избягвайте препичането, за да запазят меката си текстура.
- Оставете бисквитките да се охладят напълно – ароматът на подправките ще се засили, а консистенцията ще стане по-крехка. По желание можете да ги украсите с глазура или просто да ги поръсите с пудра захар.