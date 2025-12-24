Тайната на идеално меките медени джинджифилови бисквитки – лесна празнична рецепта

М едените джинджифилови бисквитки са перфектният избор за уютни зимни вечери, семейни събирания и печене с деца. Те се получават меки в средата, крехки и изключително ароматни, приготвени от достъпни съставки и без необходимост от сложни кулинарни техники.

Споделяме ви лесна и изпитана рецепта за зимни бисквитки, които се приготвят бързо и винаги се получават.

Необходими съставки:

100 г захар

170 г мед

1 супена лъжица подправки (канела, джинджифил, кардамон, индийско орехче)

1,5 чаени лъжички сода бикарбонат

130 г меко масло

1 яйце

около 450 г брашно

Източник: iStock/Getty Images

Начин на приготвяне: