Ефектът „роден дом“: Как семейството отключва детското ни поведение

В ие сте компетентен професионалист, който управлява сложни проекти и взема важни решения. След това прекрачвате прага на родния дом за коледна вечеря и само след 20 минути вече защитавате житейските си избори пред брат си, усещате критиката на майка си или отново се озовавате в онова братско съперничество, което е белязало детството ви.

Какво всъщност се случва? И какво означава това за хората, които тази седмица ще седнат на коледната трапеза?

Архитектурата на психологическото завръщане

Вашата психика е изградила фундаменталната си структура в рамките на семейната система, в която сте израснали. Там сте научили кои части от себе си са приемливи, кои трябва да бъдат скрити, как да привличате внимание и как да останете в безопасност. Тези модели са се кодирали дълбоко – не само като спомени, но и като автоматични психологически реакции.

Когато се върнете в семейния контекст, дори след десетилетия, тези стари модели се реактивират. Не защото братята и сестрите ви „ви карат“ да регресирате, а защото познатите сигнали от средата автоматично задействат защитните структури, които сте изградили именно там.

По-малката ви сестра прави коментар за теглото ви? Изведнъж отново сте на 13 – чувствате се неадекватни и заемате отбранителна позиция, въпреки че сте уверен възрастен с като цяло здравословно отношение към тялото си. Баща ви отправя фини критики към кариерата ви? Улавяте се, че обяснявате и се оправдавате като тийнейджър, търсещ одобрение, въпреки че сте успешни и нямате какво да доказвате.

Източник: iStock

Фрагментацията на психическия ред

Древната философия предлага изненадваща яснота. Платон описва три основни аспекта на психиката: разум (logistikon), дух или емоция (thymoeides) и апетит или желание (epithymetikon). В зряла възраст, когато функционираме добре, тези три елемента постигат относителна и разумна интеграция.

Семейният контекст обаче фрагментира тази интеграция. Регресивното привличане активира стари модели, в които тези части не са били обединени: жадували сте за одобрение и признание (дух), имали сте нужда да се чувствате сигурни и защитени (апетит), а собствената ви преценка (разум) все още не е била развита или не е била уважавана.

Това, което се разпада, е онова, което наричам конституционно самоуправление – стабилното усещане за това кой сте, независимо от контекста. Имате го в професионалния си живот, с приятели, в повечето социални ситуации. Но то започва да се разтваря на семейната маса. Не напълно, но достатъчно, за да действате от това фрагментирано място, а не от интегрираното си зряло „аз“.

Признанието създава пространство

Самото разпознаване на защитните модели в момента, в който се активират – дори без да се променят – намалява автоматичната им сила. В мига, в който можете да си кажете: „В момента регресирам“, вие вече сте създали дистанция от този модел.

Как изглежда това разпознаване? Често тялото разбира първо: напрежение в гърдите или гърлото, плитко дишане, усещане, че сте по-малки или по-млади, онзи познат възел в стомаха, който не сте изпитвали от години.

Емоционално започвате да забелязвате непропорционални реакции – гняв, който изглежда прекалено силен, тревожност, която не отговаря на реалността, усещане за критика там, където коментарите са неутрални. Появява се спешна нужда да се доказвате или да защитавате избори, които не изискват защита.

На поведенческо ниво може да се уловите, че се връщате към стари семейни роли – миротворец, изкупителна жертва, „златното дете“. Или че се съревновавате с братя и сестри за дребни неща. Или че търсите одобрение, от което реално не се нуждаете.

Можете ли да забележите това в самия момент, а не чак по-късно, когато шофирате разочаровани към дома си? Защото именно това забелязване създава възможност за избор.

Източник: iStock/Getty Images

Конституционното „аз“ не изчезва

Вашето конституционно „аз“ – интегрираният възрастен, в който сте се превърнали – не изчезва по време на регресията. То временно бива засенчено от по-стари модели, но продължава да съществува.

Прекарали сте години в изграждане на интегрирано усещане за себе си: разумна преценка, емоционална стабилност, способност да знаете какво искате. Това не се изпарява само защото сте седнали на масата от детството си. Просто в този момент не управлява напълно.

Старите модели са активни и силни. Но вашето зряло „аз“ все още присъства, все още наблюдава и все още е способно да прави избори – дори от частично регресирало състояние.

Можете ли да поддържате достатъчна връзка с това свое конституционно „аз“, за да имате поне известен избор как да реагирате? Брат ви може да задейства стария модел. Майка ви може да активира онова познато усещане, че никога не сте достатъчно добри. Но задължително ли е да действате от тези задействани места?

Между усещането за стария модел и действието според него има пространство. Това пространство е мястото, където живее вашата конституционна същност. Там съществува свободата, с която разполагате.

Какво можете да направите тази седмица

Ако тази седмица ще посещавате семейни събирания, най-вероятно ще регресирате поне донякъде. Това е нормално и напълно човешко.

Това, което можете да направите, е да забелязвате кога се случва. Усетете краката си стъпили на земята – буквално, физически – за да поддържате връзка с тялото си и със себе си като възрастен. Напомнете си едно нещо за това кой сте станали. Изберете един отговор съзнателно, вместо да реагирате автоматично.

Няма да бъдете перфектни. Възможно е да се държите точно така, както сте се държали на 15. Това не е провал, а информация. Показва ви къде все още живеят дълбоките модели.

Празниците ще бъдат такива, каквито са. Семейството ви ще бъде такова, каквото е. Но имате повече избор, отколкото си мислите, дори под силното регресивно привличане. Не неограничен, но достатъчен.

Във „Федон“ [115c–d] Платон кара Сократ да направи важно разграничение. Когато приятелите му го питат как трябва да бъде погребан, Сократ им казва, че могат да погребат тялото му както пожелаят, но не бива да бъркат тялото му с действителното му „аз“. „Дерзайте“, казва той, „и кажете, че погребвате само моето тяло, и направете с него както е обичайно и както смятате за най-добро.“

Тук не става дума за смъртта или погребението. Става дума за разграничението между това, което ни се случва – включително в телата и емоциите ни – и това кои сме всъщност на конституционно ниво. Семейството ви може да задейства стари модели. Средата може да активира регресивни реакции. Но това не означава, че вашето конституционно „аз“ се срива или изчезва.

Вие все още сте там. Въпросът е дали можете да си го припомните – дори и особено – когато всичко в ситуацията ви дърпа да го забравите.