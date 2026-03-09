Фондовите пазари в Източна Азия отбелязаха рязък спад

С ъс силен спад започна тази сутрин търговията на фондовите пазари в Източна Азия, след като цените на петрола отново се покачиха рязко и преминаха за първи път от над три години психологическата бариера от 100 долара за барел, съобщи ДПА.

Токийският индекс Никкей изгуби за 25 минути от отварянето на борсата 6,13 процента от стойността си и спадна от 53 000 до 52 210,92 пункта.

Тежки загуби бяха регистрирани и на южнокорейския фондов пазар. В Сеул индексът Kospi бързо загуби близо 7 процента от стойността си до 5200,17 пункта.

Сортът „Брент“ продължи да поскъпва и надхвърли 114 долара за барел след възобновяването на търговията на Чикагската стокова борса, което е най-високата стойност от 2022 г. предаде Асошиейтед прес. Това е с 23 процента повече от цената при затварянето на борсата в петък, когато сортът се продаваше за 92,69 долара.

Южнокорейският президент И Дже-мьон каза днес, че властите ще наложат праг на цените на горивата на вътрешния пазар за първи път от 30 години, за да ограничат скока на цените, съобщи Ройтерс.

Суровият петрол поскъпна рязко, след като Ормузкият проток, ключов маршрут, през който преминават около 20 процента от световния петрол, беше практически затворен заради военната ескалация след ударите на САЩ и Израел срещу Иран.