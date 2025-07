Физиотерапевт изгоря жив в хипербарна кислородна камера в собствената си клиника

Ф изиотерапевт изгоря жив в хипербарна кислородна камера в собствената си практика в Аризона, след като в сряда вечер в апарата избухна внезапен пожар, превръщайки го в буквален смъртоносен капан.

43-годишният д-р Уолтър Фокскрофт беше открит мъртъв в камерата от пристигналите на място пожарникари, след като службите за спешна помощ получили сигнал за пожар в кабинета му — Havasu Health and Hyperbarics — около 23:00 часа, съобщи пожарната служба на град Лейк Хавасу. При пристигането си екипите са заварили гъст дим, издигащ се над сградата.

Physical therapist burned alive inside hyperbaric oxygen chamber at his own practice https://t.co/fGGzpHlRwF pic.twitter.com/zhNhVGnHqV

По данни на властите, след оглед на обекта те се натъкнали на ужасяваща сцена — хипербарната камера се е била превърнала в огнен ковчег, а вътре било затворено обгорялото тяло на д-р Фокскрофт. Трупът му е изваден и смъртта е констатирана на място. Няма данни за други пострадали.

Хипербарните камери представляват херметично затворени помещения, в които въздушното налягане и нивата на кислород могат да се регулират. Те се използват както за физическо, така и за психично здраве — подпомагат всичко от когнитивни функции и деменция до забавяне на физическото стареене, според уебсайта на Havasu Health and Hyperbarics. Засега не е ясно защо лекарят е използвал камерата толкова късно вечерта.

Фокскрофт, завършил Университета на Аризона през 2005 г., беше почетен от бившите си състуденти след трагичната си смърт. Според мажоретния отбор и талисманите на университета, той е бил талисманът Уилбър Т. Уайлдкет в продължение на три години.

The deceased person has been identified as a 43-year-old resident of Lake Havasu City. https://t.co/kQIivgnSLn