Ферибот се запали в Тайландския залив, на борда му е имало 108

П аникьосани пътници е трябвало да скачат в морето, за да избягат от бушуващ пожар на борда на ферибот в Тайландския залив рано тази сутрин, но всичките 108 души на борда са невредими, съобщи Асошиейтед прес.

Нощният ферибот от тайландската провинция Сурат Тани е трябвало тъкмо да пристигне до популярния сред туристите остров Ко Тао, когато един от пътниците чува пукане и подушва дим. Малко по-късно се включва противопожарната аларма.

От 108-те души на борда 97 са били пътници. Отделът за връзки с обществеността на Сурат Тани съобщи, че всички са успели да се спасят невредими.

