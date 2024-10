Яхта избухна в пламъци и потъна карай испански остров (ВИДЕО/СНИМКИ)

Ч етирима души са били спасени, след като моторната им яхта се е запалила, преди да потъне край Менорка, съобщи Daily Mail.

Пожарът избухнал в машинното отделение, след което бързо се разпространил в останалата част на плавателния съд в Махон, столицата на средиземноморския остров, в неделя.

"Watch the dramatic moment four Brits are rescued after their luxury yacht catches fire off the coast of Menorca. Coastguards battle thick black smoke to save the day! #YachtFire #RescueMission #Menorca pic.twitter.com/5YoaECHOAF — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) October 1, 2024

Драматични кадри показаха как бреговата охрана, която се е притекла на помощ, се опитва да потуши огъня с водни струи под високо налягане, докато във въздуха се издига огромна струя черен дим.

Първоначално спасителите планираха да изтеглят 40-футовата лодка до пристанището на Махон, за да могат пожарникарите да се справят с пожара с по-сложно оборудване.

Но в крайна сметка бреговата охрана реши да я отведе по-далеч в морето, за да сведе до минимум риска от експлозия, преди да потъне.

Four Brits are rescued as their luxury 40ft motor yacht explodes into flames before sinking off Spanish holiday island https://t.co/8ALXY4paCI pic.twitter.com/tTb5seg280 — Mail+ (@DailyMailUK) October 1, 2024

Британските граждани вече са били спасени невредими и свалени на брега с лодка, принадлежаща на ветроходен клуб, базиран в пристанището на Махон.

Тази сутрин не стана ясно дали те са били туристи или са живеели на място.

Драмата е станала около 18:00 ч. в неделя, когато моторната яхта се е намирала в район, известен като Махонския канал. Тя е потънала около два часа по-късно на около четири морски мили югоизточно от пристанище Махон.

Тази сутрин станаха известни данните за националността на хората на борда.

Говорител на испанската брегова охрана съобщи през нощта: „В неделя вечерта на борда на 12-метрова моторна лодка в протока Махон избухна пожар".

Four Brits rescued as luxury yacht EXPLODES into flames before sinkinghttps://t.co/UskAFi3e43 pic.twitter.com/2aXdgoakFX — The Sun (@TheSun) October 1, 2024

„Екипажът й беше спасен от моряци от ветроходния клуб в Махон", допълни говорителят.

„Влекач започна да я влачи, преди корабът на бреговата охрана Antares да поеме управлението, като същевременно бяха положени усилия за потушаване на пожара", разкриха от бреговата охрана.

„Накрая корабът потъна около 20:00 ч. на дълбочина 92 метра. Корабът на бреговата охрана събра плаващите отломки", завършва съобщението за потъването говорителят на испанската брегова охрана.

През юни британска двойка беше ранена при експлозия на лодка в Майорка. Те бяха откарани в болница с изгаряния втора степен след инцидента на 16 юни в пристанището на Палма.

Твърди се, че 44-годишният мъж и 30-годишната жена са работили с двигателя на лодката тип „Зодиак“, когато е станал взривът и ги е пратил във водата.

Друг плавателен съд, който се намирал до него, също се запалил в резултат на експлозията.

Освен изгаряния по лицето и ръцете, пострадалата двойка е получила и по-малко сериозни изгаряния по други части на тялото.

Пет дни по-рано британски турист е сред тримата ранени при експлозия на лодка в пристанище за развлечения в Кабо Роиг, близо до Торевиеха на Коста Бланка.

37-годишният мъж бил откаран в болницата в Торевиеха заедно с 31-годишна литовка, след като получил изгаряния по лицето.

Трети човек, испанец на 34 години, е транспортиран със самолет до болница във Валенсия, след като е получил тежки изгаряния.

Впоследствие полицията определи инцидента като произшествие, но тогава заяви, че все още води разследване.

На кадрите се вижда как загрижени добри самаряни се втурват към мястото на експлозията, след като виждат как във въздуха се издига кълбо от пламъци.

Неназованият испанец, най-тежко раненият от тримата пострадали, е описан на място като работник, който почиствал кораба.

Той е получил сериозни изгаряния в долната половина на тялото си.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase