Фатална грешка? Жена почина след наместване на врата

29-годишна жена в Обединеното кралство почина, след като „усеща пукане във врата си“ и търси медицинска помощ от кинезитерапевт.

Това се казва в доклад на съдебния лекар на Гейтсхед и Южен Тайнсайд, Великобритания

Той съветва Общия съвет по хиропрактика да въведе нови правила за предотвратяване на подобни смъртни случаи.

Джоана Ковалчик за първи път получава артериална дисекация, след като наранява врата си по време на тренировка през септември 2021 г. (Артериалната дисекация „представлява разкъсване по вътрешната обвивка на артерия и може да се появи в главата, шията или гръбначния стълб“, по данни на Детската болница в Бостън).

На 19 октомври 2021 г. Ковалчик умира „от последиците на мануалното лечение“, съчетано с инсулт и недиагностицираната ѝ артериална дисекация, съобщава помощник-коронерът Лейла Бенюнес на 22 януари 2025 г.

"Службата за спешна помощ установи, че е имало пропуск в комуникацията с екипа на парамедиците“, но Бенюнес пише, че „това не е причинило или допринесло за смъртта“.

