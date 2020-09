Защо Орбан поиска оставката на еврокомисар

У нгарският премиер Виктор Орбан поиска оставката на заместник-председателя на Европейската комисия Вера Йоурова.

Хиляди демонстрираха в Будапеща за свобода на медиите

Повод, според Орбан, са "неуважителни публични изказвания" по адрес на страната му, предаде агенция "Ройтерс", цитирана от БТА.

