Свят

Европа бърза с план за НАТО без САЩ

Планът, замислен още миналата година, отразяват дълбокото безпокойство в Европа

15 април 2026, 17:17
Източник: AP/БТА

Е вропейските държави ускоряват разработването на резервен план, който да им позволи да гарантират собствената си отбрана, използвайки съществуващите структури на НАТО, в случай че Съединените щати се оттеглят от алианса. Инициативата набира подкрепа, след като и Германия, дългогодишен противник на подобен самостоятелен подход, дава съгласието си, пише „Уолстрийт джърнъл“.

Чиновници, ангажирани с разработването на плана, който някои наричат „Европейско НАТО“, се стремят да увеличат участието на европейци в командните и контролни структури на алианса, както и да допълнят американските военни ресурси със собствени.

Мерц: Европа трябва да се подготви Тръмп да изостави защитата на НАТО

Инициативата се обсъжда неформално в рамките на срещи и разговори около НАТО и не цели да конкурира настоящия алианс. Европейските представители се стремят да запазят възпиращия ефект спрямо Русия, оперативната непрекъснатост и ядрената защита, дори ако Вашингтон изтегли войските си от Европа или откаже да я защитава, както нееднократно е заплашвал президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Планът, замислен още миналата година, отразяват дълбокото безпокойство в Европа относно надеждността на САЩ като съюзник. Планирането е ускорено, след като Тръмп заплаши да вземе Гренландия от Дания, и придобиха нова спешност на фона на напрежението около отказа на Европа да подкрепи американската война срещу Иран.

Ключов фактор за напредъка е политическият обрат в Берлин. Десетилетия наред Германия се противопоставяше на призивите на Франция за по-голям европейски суверенитет в отбраната, предпочитайки САЩ да останат основният гарант за сигурността на континента. Тази позиция се променя при канцлера Фридрих Мерц, заради съмнения относно надеждността на Вашингтон като съюзник по време на президентството на Тръмп и в бъдеще.

Предизвикателствата остават значителни. Цялата структура на НАТО е изградена около американското лидерство – от логистиката и разузнаването до върховното военно командване и най-важното, финансирането.

Европейските държави вече се стремят да поемат повече от тези отговорности – нещо, което Тръмп отдавна изисква.

Адмирал Ставридис: Европа се подготвя за края на НАТО

„Алиансът ще бъде по-европейски воден“, заяви генералният секретар Марк Рюте.

Разликата сега е, че Европа предприема тези стъпки по собствена инициатива, а не под натиск от САЩ. Наскоро Тръмп нарече европейските съюзници „страхливци“ и определи НАТО като „хартиен тигър“, добавяйки по адрес на руския лидер: „Путин също го знае.“

Президентът на Финландия Александър Стуб, който участва активно в инициативата, заяви, че прехвърлянето на тежестта от САЩ към Европа вече е в ход и ще продължи като част от американската стратегия за отбрана.

„Най-важното е процесът да бъде управляван и контролиран, а не САЩ просто рязко да се изтеглят“, посочи Стуб.

По-рано този месец Тръмп заплаши да напусне НАТО заради отказа на съюзниците да подкрепят кампанията му срещу Иран, заявявайки, че решението е „почти окончателно“. Въпреки че подобен ход изисква одобрение от Конгреса, президентът може да изтегли войски или да ограничи подкрепата чрез правомощията си като главнокомандващ.

Европа се нуждае от собствени ядрени оръжия

След изявлението на Тръмп Стуб е провел разговор с него, за да го информира за европейските усилия за засилване на отбраната.

„Основното послание към нашите американски приятели е, че след всички тези десетилетия е време Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност“, каза Стуб.

Промяната в Германия дава тласък и на други държави, сред които Великобритания, Франция, Полша, северните страни и Канада. Те разглеждат плана като „коалиция на желаещите“ в рамките на НАТО.

Шведският посланик в Германия Вероника Ванд-Даниелсон заяви, че се водят неформални разговори с партньори със сходни възгледи, за да се запълнят евентуални празнини в алианса.

След като Берлин промени позицията си, дискусиите преминаха към практически въпроси – кой ще поеме противовъздушната и противоракетната отбрана, логистиката, военните учения и коридорите за подкрепления към Полша и балтийските държави, ако САЩ се оттеглят. Именно тези аспекти остават най-трудни.

Възстановяването на наборната военна служба също се разглежда като ключов елемент.

„По отношение на гражданското образование, националната идентичност и единството трудно може да се намери нещо по-добро от задължителната военна служба“, посочи Стуб. Наборната служба продължава да действа във Финландия за разлика от повечето европейски държави, които се отказаха от нея.

Европейските държави планират да ускорят и производството на ключово военно оборудване в области, в които изостават от САЩ – морска отбрана, космически и разузнавателни способности, въздушно зареждане и военна мобилност. Като пример се посочва съвместният проект на Германия и Великобритания за разработване на крилати ракети със стелт характеристики и хиперзвукови оръжия.

При ядрена заплаха: Може ли Европа да се справи без САЩ

Въпреки амбицията, реализирането на тази трансформация ще бъде трудно. Върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа традиционно е американец, а Вашингтон не възнамерява да се отказва от тази роля.

Нито една европейска държава не разполага с достатъчно влияние, финансови и военни ресурси, за да замени САЩ като военен лидер, най-вече заради американския „ядрен чадър“, който остава основа на възпиращата стратегия на алианса.

Въпреки това европейците постепенно поемат повече ръководни позиции, макар да изостават в ключови способности поради години на недостатъчни инвестиции в отбрана.

Преходът вече е започнал, все повече ключови командни постове в НАТО се заемат от европейци, а редица военни учения се ръководят от европейски сили, особено в северните региони, граничещи с Русия.

Най-сериозните предизвикателства остават разузнаването и ядреното възпиране. Европейски представители признават, че американските сателити и системи за ранно предупреждение трудно могат да бъдат заменени, което поставя допълнителен натиск върху Франция и Великобритания.

Промяната в Германия отваря и най-чувствителния въпрос – възможността за замяна на американския ядрен чадър. След заплахите на Тръмп за Гренландия, Мерц и френският президент Еманюел Макрон са започнали обсъждания дали френският ядрен потенциал може да бъде разширен като защита и за други европейски държави.

Самият Тръмп призна, че спорът за Гренландия е бил повратен момент.

„Всичко започна с Гренландия. Искаме я, те не искат да я дадат и аз казах: „Добре, довиждане“, заяви той.

Полският вицепремиер Радослав Шикорски публикува видео с изказването на Тръмп, към което добави краткия коментар: „Отбелязано.“

Източник: БГНЕС    
Огромни военни самолети от САЩ кацнаха във Варна

Огромни военни самолети от САЩ кацнаха във Варна

Тръмп: Отварям Ормузкия проток за Китай и света

Тръмп: Отварям Ормузкия проток за Китай и света

Европа бърза с план за НАТО без САЩ

Европа бърза с план за НАТО без САЩ

Казусът прераства в криминален: Кейти Пери е обект на официално разследване в Австралия

Казусът прераства в криминален: Кейти Пери е обект на официално разследване в Австралия

Осигурителният доход за новите пенсии остава над 1000 евро

Осигурителният доход за новите пенсии остава над 1000 евро

pariteni.bg
Новият VW ID.3 Neo с впечатляващ ретро интериор и до 630 км на ток

Новият VW ID.3 Neo с впечатляващ ретро интериор и до 630 км на ток

carmarket.bg
15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност
Ексклузивно

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

Преди 11 часа
Светла сряда е, какво повелява традицията
Ексклузивно

Светла сряда е, какво повелява традицията

Преди 10 часа
Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?
Ексклузивно

Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?

Преди 9 часа
Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?
Ексклузивно

Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?

Преди 11 часа
Кой е Джефри Скругс - "двойникът на Обама", когото Байдън шеговито коментира на събитие

Кой е Джефри Скругс - "двойникът на Обама", когото Джо Байдън шеговито коментира на събитие

Свят Преди 29 минути

Бившият президент предизвика реакции в социалните мрежи след коментар по време на събитие в Университета Сиракюз

Кокаин и канабис в турски камион от Нидерландия намериха във Видин

Кокаин и канабис в турски камион от Нидерландия намериха във Видин

България Преди 56 минути

Според представените документи превозваната стока е била плодове – авокадо и манго

Накратко: Алгоритъмът е новият парламент – как телефонът в джоба ни пренаписа правилата на властта

Накратко: Алгоритъмът е новият парламент – как телефонът в джоба ни пренаписа правилата на властта

Свят Преди 1 час

Един човек с телефон в ръка може да разклати цяла система – случаят на Петер Мадяр в Унгария е само началото. От Будапеща до Буенос Айрес правилата на демокрацията се пренаписват: избори вече не се печелят с медии, а с превземане на алгоритъма. Кой управлява днес – лидерите или техният Instagram фийд?

Зукърбърг прави своя AI версия за служителите си

Зукърбърг прави своя AI версия за служителите си

Технологии Преди 1 час

Основателят на Meta лично участва в създаването на свой AI аватар, който изглежда и говори като него и е предвиден да води разговори със служителите на компанията, да отговаря на въпросите им и да ги мотивира да работят повече с платформата Meta AI

<p>Коктейл &quot;Молотов&quot;&nbsp;срещу шефа на OpenAI</p>

Мъж е обвинен в опит за убийство на Сам Алтман, шефа на OpenAI

Свят Преди 1 час

Заподозреният е действал целенасочено, твърдят американските власти

Иран заплаши да блокира Червено море

Иран заплаши да блокира Червено море

Свят Преди 1 час

Иран: Това ще бъде прелюдия към нарушение на примирието

Пясъчен шик в Лас Вегас: Зендая заплени с визия, вдъхновена от „Дюн 3“

Пясъчен шик в Лас Вегас: Зендая заплени с визия, вдъхновена от „Дюн 3“

Любопитно Преди 1 час

Зендая заплени CinemaCon 2026 с визия на Schiaparelli, вдъхновена от „Дюн 3“. Актрисата сподели, че героинята ѝ Чани е по-зряла и изправена пред сурови изпитания. Премиерата на космическия епос с Тимъти Шаламе и Джейсън Момоа е на 18 декември

Снимката е илюстративна

Най-богатият човек в Австралия трябва да раздели богатството си

Свят Преди 1 час

След 13-годишна битка съдът в Австралия нареди на милиардерката Джина Райнхарт да сподели част от минното си състояние. Решението слага край на шумен спор за милиарди, включващ наследници на нейни партньори и собствените ѝ деца

Неочакван гост вдига градусите в Кухнята на Ада

Неочакван гост вдига градусите в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 1 час

Още един претендент казва сбогом на голямата игра

Изненада в ефира: Меган Маркъл участва в кулинарно предаване в Австралия

Изненада в ефира: Меган Маркъл участва в кулинарно предаване в Австралия

Любопитно Преди 1 час

Меган Маркъл изненада феновете с тайна поява в кулинарно предаване в Австралия. Херцогинята влезе в ролята на гост-съдия, за да вдъхнови участниците със своя кулинарен опит, докато е на официално посещение в страната заедно с принц Хари

<p>Мъск вече е в TikTok и Instagram: Кой ще е първият трилионер в света?</p>

Илон Мъск, собственикът на X, изглежда публикува в TikTok

Свят Преди 2 часа

Потвърден акаунт с потребителско име @elonmusk се появи и в Instagram, докато милиардерът се подготвя да изведе ракетната си компания SpaceX на борсата

Алек Болдуин

Алек Болдуин след трагедията „Rust“: Припадах, не можех да ходя, искам да се пенсионирам

Любопитно Преди 2 часа

Няма друг актьор с кариера като тази на Алек Болдуин, той е участвал в големи блокбастъри и признати независими филми. Последните години на Болдуин са като неприятно влакче на ужасите, както е показано в новия документален филм на номинираната за „Оскар“ Рори Кенеди „The Trial of Alec Baldwin“

Разстреляха футболен съдия по време на мач в Еквадор

Разстреляха футболен съдия по време на мач в Еквадор

Свят Преди 2 часа

Въоръжени мъже прекъснаха мач в провинция Ел Оро, откривайки огън по 48-годишния Хавиер Ортега. Докато полицията издирва нападателите, разследващите подозират, че реферът е бил предварително набелязана мишена

Тръмп влезе в историята с най-абсурдните политически оправдания - ето кой още е в списъка

Тръмп влезе в историята с най-абсурдните политически оправдания - ето кой още е в списъка

Свят Преди 2 часа

От Борис Джонсън до Руди Джулиани - водещи политици през годините са предлагали изключително изобретателни обяснения за предполагаемо неправомерно поведение

Украйна превзе руска позиция само с роботи, без войници

Украйна превзе руска позиция само с роботи, без войници

Свят Преди 2 часа

Програмата „Дрон лайн“ е допринесла за елиминирането на над 30 000 руски войници

Принц Хари

Принц Хари с признание: „Трябваше да се пречистя от миналото“

Любопитно Преди 2 часа

Херцогът на Съсекс обясни по време на събитие в Австралия, че е искал да бъде „най-добрата версия“ на себе си за децата си Арчи и Лилибет и че това да бъдеш баща е най-важната роля, която един мъж може да има

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

След месеци на догадки: Джейми Дорнан ще изиграе новия Арагорн във „Властелинът на пръстените“

Edna.bg

Защо децата лъжат и как губим доверието им?

Edna.bg

Гореща тенисистка показа на какво е способна една славянка (СНИМКА)

Gong.bg

Обзор на кръга във Втора лига (28 кръг, 15.04.2026)

Gong.bg

Европа ускорява разработването на резервен план за НАТО при евентуално оттегляне на САЩ

Nova.bg

Задържаха 41-годишен мъж за блудство с малолетно момиче във Велико Търново

Nova.bg