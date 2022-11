WP: Русия е сключила сделка с Иран за производство на стотици дронове

Р усия е сключила сделка с Иран за производство на стотици ирански дронове за войната ѝ в Украйна, пише в. "Вашингтон пост", цитирайки източници от разузнаването на САЩ и други западни държави, предаде ДПА.

