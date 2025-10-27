Естонският външен министър на посещение в Киев

Е стонският външен министър Маргус Цахкна пристигна днес на посещение в Киев, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.
🇪🇪🇺🇦 Ukraine should be in NATO, with the presence of foreign troops on the ground, - Estonian Foreign Minister— Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) October 27, 2025
"We advocate Ukraine's full membership in NATO. And no circumstances should prevent this... Estonia was the first country to clearly say at the government level: we… pic.twitter.com/AR0RFF1fR2
Цахкна съобщи за визитата си с публикация в социалната мрежа "Екс".
Proud moment in Kyiv today! With the signing of the MoU, Estonia confirms our readiness to host the Ukraine Recovery Conference in Tallinn in 2027.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) October 27, 2025
Thank you, @andrii_sybiha, for the excellent meeting. Estonia stands with Ukraine and keeps supporting and rebuilding together!… pic.twitter.com/dGCD2ROqDZ
"Започнах посещението си в Киев с поставянето на свещ, заедно с моя добър колега и приятел Андрий Сибига, в памет на смелите защитници на Украйна, които дадоха живота си в съпротива срещу имперските мании на кремълския лидер", написа естонският министър.
Estonian Foreign Minister arrives in Kyiv on a visit🇪🇪 pic.twitter.com/6qTBTyoDOU— ZMiST (@ZMiST_Ua) October 27, 2025
На 15 октомври Естония обяви, че ще предостави на Украйна дронове на стойност десетки милиони евро и че ще се включи в помощния пакет на северните и балтийските страни за Украйна, припомня Укринформ.