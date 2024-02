ЕП и страните членки на ЕС се споразумяха за реформа на бюджетните правила

Е вропейският парламент и страните членки на ЕС постигнаха споразумение за реформа на бюджетните правила на съюза. Целта е да бъде осигурено оздравяването на държавните финанси и едновременно с това да бъдат запазени инвестициите, предаде Франс прес.

Мярката, обсъждана повече от две години, е критикувана заради голямата си сложност, а леви евродепутати я определят като инструмент за налагане на строги икономии в Европа.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обаче изрази задоволство от постигнатата договореност.

"Приветствам политическото споразумение за нашата амбициозна реформа на икономическото управление на ЕС", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X.

Тя изрази увереност, че мярката ще допренесе "за една конкурентна и справедлива европейска икономика", като се аргументира, че "новите правила ще позволят на страните от Европейския съюз да инвестират в своите активи, като същевременно консолидират държавните си финанси".

