Ел Макферсън разкри, че е била диагностицирана с рак

Е л Макферсън разкри, че е била диагностицирана с рак на гърдата преди седем години - но е решила да не се подлага на химиотерапия или традиционно медицинско лечение.

Супермоделът, която сега е на 60 години, каза, че е искала да предприеме холистичен подход към лечението на болестта, но призна, че това не е подходящо за всеки.

В интервю за The Australian Women's Weekly Макферсън сподели, че да разбереш, че имаш рак, е "шок, неочаквано, объркващо, обезсърчително по толкова много начини".

Тя избра да запази болестта в тайна и каза, че е проучила възможностите си за лечение.

Според списанието Макферсън е бил диагностициран с вид рак, наречен HER2 положителен естроген-възприемчив интрадуктален карцином, след лумпектомия - операция за отстраняване на рак от гърдата.

Националната здравна служба (NHS) основното лечение на рак на гърдата обикновено е операция. Други често срещани лечения включват химиотерапия, лъчетерапия, лечение с хормони (хормонотерапия) и имунотерапия.

Лечението зависи от размера и вида на рака на гърдата, местоположението на рака и дали се е разпространил или не, както и от общото здравословно състояние на пациента.

Хирургията може да включва отстраняване или на засегнатата област (понякога наричана операция за запазване на гърдите), или мастектомия - отстраняване на цялата гърда. Може също така да включва отстраняване на лимфни възли в подмишницата – това са малки жлези, които са част от имунната система на тялото.

Съобщава се, че лекарят й е предложил да си направи мастектомия с радиация, химиотерапия, хормонална терапия плюс реконструкция на гърдите.

Въпреки това австралийската звезда, каза, че след обсъждане в продължение на няколко седмици - търсейки съвет от 32 лекари и експерти - е избрала да не се подлага на химиотерапия.

Вместо това тя каза, че е избрала "интуитивен, ръководен от сърцето, холистичен подход" под ръководството на лекар, специализиран в интегративната медицина, включващ комбинация от терапии и промени в начина на живот.

Макферсън, която е и основател на уелнес марката WelleCo, каза, че е наясно, че това не е правилният подход за всеки.

"Достигнах до разбирането, че няма сигурно нещо и абсолютно никакви гаранции", казва тя в книгата. „Нямаше „правилен" начин, а точно правилният начин за мен“

Отказът от медицинско лечение беше "най-трудното нещо, което съм правила в живота си", пише тя - но "да кажа не на собствения си вътрешен усет би било още по-трудно".

Звездата каза пред списанието, че е прекарала осем месеца сама в къща във Финикс, Аризона, под грижите на няколко специалисти, "фокусирайки се и посвещавайки всяка една минута, за да се излекувам".

Говорейки за текущото си здравословно състояние, тя каза, че "в традиционни термини биха казали, че съм в клинична ремисия, но бих казала, че съм в напълно здрава".

Тя каза, че не иска да предлага "съвети на другите", а по-скоро да споделя "това, което открих чрез собствените си реални преживявания".

Макферсън става известна през 1980-те и 1990-те години, появявайки се на корицата на годишния брой на бански костюми на списание Sports Illustrated - нещо, което тя прави рекордните пет пъти.

Звездата, която получи прякора Тялото, има двама сина от бившия си партньор Арпад Бусон.

