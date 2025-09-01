"Гардиън": Крайнодесни екстремисти от САЩ обмислят използването на дронове при вътрешни атаки

Е ксперти твърдят, че крайнодесни американски екстремисти открито говорят за това как самоделните дронове ще бъдат стратегически инструмент в така наречената втора гражданска война, съобщава британският в. "Гардиън".

Вдъхновено от съвременните войни, крайнодясното американско терористично движение разглежда фабричните или самоделните дронове с функция за наблюдение в реално време (дрон "зрител от първо лице" се нарича FPV дрон (First Person View) и е дрон, който изпраща видеопоток в реално време директно към очила, монитор или смартфон на оператора си - бел. ред.) като стратегическо оръжие в собствената му бъдеща война срещу правителството на САЩ, което е поставило американските власти нащрек, обръща внимание вестникът.

Като причина за тези безпокойства се посочва, че и в публично достъпните, и в поверителните онлайн пространства, където се събират крайнодесни екстремисти, е често срещано явление да се говори за това как тези евтини дронове революционизират настоящите войни и ще бъдат основни средстваи на така наречената "Втора гражданска война".

"Използването на дронове FPV във войната между Русия и Украйна, използването на дронове от терористични групировки като "Ислямска държава" и използването на дронове от престъпни групировки като наркокартелите, дават примери, на които местните екстремисти могат да се стремят да подражават или да се учат“, каза Джошуа Фишър-Бърч, професионален анализатор, който е следил крайнодесни екстремисти от всякакъв вид в продължение на близо десетилетие.

Той даде пример със скорошен случай с неонацист в Нешвил, който планирал да бомбардира електроцентрала с дрон, но намеренията му били осуетени от полицията. Според Фишър-Бърч вече има слухове сред екстремистите, наблюдаващи как престъпни групировки използват дроновете като умножители на силата срещу правителствените сили.

"Доста добро проучване за това как (безпилотните летателни системи) се използват от картелите, някои полезни прозрения могат да бъдат намерени тук“, публикува един популярен неонацистки акаунт в приложението "Teлеграм", като прикачи за последователите военна брошура, обсъждаща войната с дронове, отбелязва "Гардиън". "Ако искате да знаете как би изглеждал конфликт с ниска интензивност, бунт или какъвто и да е термин, който използваме това десетилетие, просто погледнете на юг.“

Многобройни източници съобщиха на "Гардиън", че ФБР има сериозни опасения относно неонацистка секта в крайната десница – една от които призовава за бунт срещу правителството на САЩ – и други ултра-насилствени участници в същото идеологическо пространство, които обмислят използването на FPV дронове за вътрешни атаки.

"Крайнодесните групи, които насърчават насилието, търсят хора с военна подготовка и професионални умения, които могат да бъдат предадени на други членове", кадза Фишър-Бърч.

Войната с дронове, която в епицентъра на съвременните сражения, сега се счита за стратегически важна техника за всяка военна или паравоенна групировка. Екстремистите от години следят развитието в тази област, както като инструмент за наблюдение, така и като оръжие за нападения.

"ФБР няма коментар", заяви говорител на Федералното бюро за разследване на САЩ в имейл до "Гардиън".