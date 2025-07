Експлозия в жилищен блок в Русия, много пострадали

В резултат на взрив на газовата инсталация на многоетажен жилищен блок в руския град Саратов на 25 юли са ранени 18 души.

При експлозията частично или напълно са били разрушени 38 апартамента, съобщиха руските власти, цитирани от ТАСС.

Мощен взрив в жилищен блок в Русия, има жертви

Блокът има пет входа и 194 апартамента с около 600 обитатели.

Оперативните служби съобщиха, че спасителите и работниците са разчистили 50% от разрушенията.

💥 Gas explosion in Saratov: part of a residential building collapsed, fatalities reported



Footage from the scene shows significant destruction of a section of the multi-story building. According to official reports, three people have died, and several others may still be… pic.twitter.com/81d7yxtmkV